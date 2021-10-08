شروط إسقاط المركبات القديمة في المملكة العربية السعودية, يتساءل الكثير من الأشخاص داخل المملكة العربية السعودية ومن لديهم مركبات قديمة عن شروط إسقاط المركبات القديمة هذه دون توقيع غرامات أو رسوم عليهم, حيث توفر إدارة المرور السعودية خدمة إسقاط المركبات القديمة دون الحاجة إلي دفع رسوم أو غرامات عليها ولكن بشروط محددة, كما توفر إدارة المرور خدمة إسقاط هذه المركبات القديمة بشكل إلكتروني حتي لا يتعرضون لدفع غرامات أو رسوم عليها, وحتي تتمكن من إسقاط المركبات القديمة بدون دفع رسوم أو غرامات فعليك أن تقوم بالاطلاع علي الشروط والإجراءات لإسقاط المركبات القديمة.

شروط إسقاط المركبات القديمة دون دفع رسوم أو غرامات

قامت إدارة المرور بالمملكة العربية السعودية بوضع مجموعة من الشروط والأحكام والتي لابد أن تتوافر في المتقدم لكي يحصل علي فرصة إسقاط المركبات القديمة التي لديه دون دفع أي رسوم أو غرامات, حيث جاءت هذه الشروط مما في اللائحة الموضوعة من إدارة المرور كالآتي.

إحضار وثيقة بيع المركبات القديمة إلي محلات التشليح. لابد أن تكون استمارة المركبة سارية الصلاحية, وفي حالة أن صلاحية السيارة منتهيه فلابد أن يقوم بتجديدها. لابد قبل إسقاط المركبات القديمة أن يقوم صاحبها بدفع جميع المخالفات المرورية القديمة. أن يقوم بتقديم الطلب في المدة التي قامت إدارة المرور بتحديدها له. إحضار جميع المستندات والأوراق الخاصة بالسيارة.

يجب أن تقوم ببيع السيارة إلي أحد محلات التشليح ولابد من الاحتفاظ بمستند البيع هذا.

يجب أن تقوم بتجديد استمارة السيارة في حالة كونها منتهية الصلاحية.

إذا وجد أي مخالفات علي السيارة لابد من دفعها في البداية.

لابد من وجود لوحة السيارة معك.

ثم تقوم بعد ذلك بحجز موعد في إدارة المرور العامة السعودية لاستكمال إجراءات إسقاط المركبات القديمة.

عندما تقوم إدارة المرور بتحديد موعد لك للذهاب به لابد أن تقوم بالذهاب في الموعد المحدد أخذ معك كل الأوراق والمستندات ولوحة الركبة وانت ذاهب إلي إدارة المرور العامة.

بعد تقديم الطلب قم باتباع ما آل إليه الطلب.

خطوات إسقاط المركبات القديمة دون دفع رسوم أو غرامات