استعلام فاتورة الكهرباء السعودية أون لاين.. و4 دلائل لرسالة قراءة العداد

توفر الشركة السعودية للكهرباء بشكل مستمر ودائم، الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الشهرية من خلال عدة طرق مختلفة، وذلك بعد وقف إصدار الفواتير الورقية التي كانت تكلف خزينة المملكة ملايين الريالات شهريًا، ومن بين الطرق التي يمكن الاستعلام من خلالها ومعرفة قيمة الفاتورة وتفاصيل الاستهلاك، البحث عبر الموقع الرسمي للشركة، أو من خلال تحميل تطبيق الكهرباء للهواتف الذكية بمختلف أنواعها، ويمكن من خلاله أيضًا، رفع الشكاوى والتظلمات.

استعلام فاتورة الكهرباء الشهرية

ويمكن الآن تحميل تطبيق الـ KAHRABA عبر المنصات المختلفة على الجوالات، سواء هواتف الأندرويد أو الآيفون، ثم تثبيته على موبايلك، وإنشاء اسم مستخدم جديد ورمز سري، ثم البدء في الحصول على كافة الخدمات الخاصة بالشركة عبر هاتفك أون لاين دون أدنى معاناة، ومنها خدمة الاستعلام عن قيمة الفاتورة الشهرية، ومعرفة تفاصيل وكمية الاستهلاك بالكيلو، والتي يمكنك مقارنتها بقراءة العداد الخاصة بك، للوقوف على مدى صحتها ودقتها، وفي حالة وجود أي مشكلة، يمكنك التواصل من خلال التطبيق نفسه مع خدمة العملاء بالشركة، والقيام برفع الشكوى التي تريد التقدم بها.

ودلائل رسائل قراءة العداد

ومن ناحية أخرى، أوضحت الشركة السعودية للكهرباء عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات الصُغرى تويتر، عن تفاصيل 4 دلائل بشأن رسالة قراءة العدادات، لافتة إلى إن هذه الرسالة تفيد بأنه تمت قراءة العداد من قبل الفني المختص وسوف تصدر الفاتورة خلال 6 أيام، أي أنه وبعد صدور الفاتورة يتم إرسال رسالة تتضمن قيمة الفاتورة وبعد السداد يتم إشعار المشترك برسالة تفيد بوصول السداد، مع العلم أن يتم الأخذ بتاريخ إصدار الفاتورة الذي يختلف من شهر إلى شهر بحسب دورة القراءة من قبل الشركة، مع اعتبار الثامن والعشرين من كل شهر ميلادي، بداية تاريخ استحقاق دفع مبلغ الفاتورة.

كما يمكنك الاستعلام عن قيمة الفاتورة عبر الشركة السعودية للكهرباء برقم الهوية الوطنية الخاصة بك، لاسيما في حالة عدم تذكرك رقم المشترك أو رقم العداد الخاص بك.