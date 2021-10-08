بريطانيا تعتمد إجراءات جديدة للمسافرين من مصر

قررت بريطانيا تحديث سياستها لاستقبال المسافرين من مصر، في ظل إجراءاتها الهادفة لوقف انتشار فيروس كورونا.

وقال السفير البريطاني لدى القاهرة غاريث بايلي، إن "شهادات التطعيم المصرية معترف بها الآن في المملكة المتحدة، للراغبين في السفر من مصر".

وفي تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، أعرب بايلي عن "ترحيبه بالمسافرين البريطانيين إلى مصر، في ضوء القرار الأخير بإزالة مصر من القائمة الحمراء".

وأضاف أنه "اعتبارا من يوم الاثنين 11 أكتوبر، لن يضطر المسافر من مصر إلى بريطانيا للخضوع لإجراءات العزل والحجر الصحي التي كان يتم فرضها عند الوصول، كما لن يضطر إلى إجراء فحص PCR قبل المغادرة".

وقال الدبلوماسي البريطاني إن "المسافر من مصر إلى المملكة المتحدة يتعين عليه أن يكون قد حصل على دورة كاملة من لقاحات أسترازينيكا أو فايزر أو مودرنا أو جونسون، قبل 14 يوما على الأقل من الوصول.

وأشار إلى أنه "لا يزال يتعين على المسافر إكمال نموذج تحديد موقع الركاب قبل 48 ساعة من مغادرة مصر، وحجز فحص PCR بعد الوصول إلى المملكة المتحدة"، مضيفا أنه "يمكن الاطلاع على التفاصيل الكاملة على الموقع الرسمي للحكومة البريطانية وصفحات التواصل الاجتماعي".