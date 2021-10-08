رئيس وزراء لبنان: السعودية قبلتى السياسية والدينية

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس مجلس الوزراء اللبنانى، نجيب ميقاتى، اليوم الجمعة، أن السعودية هى قبلته السياسية والدينية، وذلك فى أعقاب زيارته البطريرك المارونى مار بشارة بطرس الراعى فى كركى شمال شرق العاصمة بيروت، بحضور عدد من وزراء البلاد.





ووفقًا لبيان رسمى، قال ميقاتى بعد الزيارة، وردًا على سؤال حول فتح أبواب السعودية أمامه: "أنا باعتقادى أن السعودية هى قبلتى السياسية والدينية، وبالتالى لم تقفل أبوابها بأى حال، وعندما أؤدى صلواتى الخمس يوميًا أتجه نحو القبلة فى السعودية".

وحول الأوضاع المزرية التى يعيشها اللبنانيون، أكد ميقاتى: "أننا لا نفوت فرصة إلا ونكون فيها مع هموم الناس، وأنا أعرف هذه الهموم الكبيرة، ونحن نسعى، لكن بصراحة العين بصيرة واليد قصيرة".

وأضاف: " لدينا مشكلات كثيرة ونسعى لحلها بروية، وقد اتخذ وزير الطاقة بالأمس إجراءات سريعة وقام بجولات على المحطات، ونحن نلاحق كل المخالفات"، متابعًا: "أردت اليوم مع معالى الوزراء أن أقوم بزيارة لصاحب الغبطة فى هذا الصباح المبارك، وقد أطلعته على سير عمل الحكومة، طلبتُ منه البركة والصلاة والدعاء لأنها نحتاجها فى كل لحظة".

وأشار رئيس الوزراء اللبنانى إلى أن "الجو كان جيدًا، وطمأنت صاحب الغبطة بأن الأمور ستسير فى طريق إعادة لبنان الى دوره الاقتصادى، كما تحدثنا عن الشأن الإجتماعى، ونقل البطريرك بدوره الهواجس الإجتماعية والمعيشية، خصوصاً شؤون المزارعين وكيفية معالجتها".

يذكر أن الرئيس ميقاتى لم يقم بزيارة السعودية، منذ تشكيل الحكومة فى 10 سبتمبر الماضى، فيما تواجهه حكومته تحديات كبيرة أمام الوضع الكارثى الذى يعيشه لبنان، فى ظل الأزمة المالية والاقتصادية التى طالت كافة القطاعات اللبنانية.