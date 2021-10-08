نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “dvlottery.state.gov” رابط التسجيل في الهجرة العشوائية للولايات المتحدة الأمريكية 2022/2023 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم رابط التسجيل في قرعة الهجرة العشوائية للولايات المتحدة الأمريكة “اللوتري” وشروط التسجيل بها وكيفية التسجيل، حيث يحلم الملايين من الشباب حول العالم وخاصة العالم العربي بالهجرة إلى أمريكا، وهذا لتغيير حياتهم، وقد زاد البحث في جميع أنحاء الوطن العربي عن التقديم في القرعة الأمريكية وهذا منذ الإعلان الرسمي عن فتح باب التقديم لها، وهذا بدءا من يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر 2021، فتابعوا معنا لتتعرفوا على المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.

ما هي قرعة الهجرة العشوائية للولايات المتحدة

وسنعرف لكم الهجرة العشوائية للولايات المتحدة، حيث إن البعض قد يسمع عنها لأول مرة ويريد التعرف على ماهيتها، والتي سنعرفها لكم بكل بساطة.

القرعة الأمريكية أو اللوتري هو عبارة عن نظام اقتراع عشوائي يتقدم إليه الراغبين للهجرة بأمريكا المتوافر عليهم الشروط، ويتم اختيار الأشخاص بها بشكل عشوائي تماما.

وقد تم عمل هذا النظام في الولايات المتحدة ولإحداث نوع من التوازن بين جنسيات المهاجرين بأمريكا، والتي يتجاوز عدد سكانها ال300 مليون نسمة، ويوجد الملايين من المهاجرين بها، ويفوز بالقرعة 60 ألف شخص كل عام.

شروط التقديم على الهجرة العشوائية 2022

وسنتابع معكم كافة الشروط المطلوبة للتقديم على الهجرة العشوائية لأمريكا، وهي كالتالي:

يجب أن يحمل المتقدم جنسية أحد الدول المسموح لها بالتقديم في البرنامج، (جميع جنسيات الوطن العربي مسموح لها لحسن الحظ).

أن تكون صورة المتقدم حديثة ذات خلفية بيضاء بأبعاد 600 * 600 بكسل بحجم 240 كيلو بايت.

وفي حالة المحجبات لا يمنع أن تكون الصورة بالحجاب، ولكن يجب أن يكون الوجه واضحا كما في الصورة التالية:

أن يمتلك المتقدم جواز سفر ساري.

تسجيل طلب واحد فقط وعدم تكراره.

تقديم شهادة اتمام الخدمة العسكرية.

أن يكون المتقدم قد قضى 12 سنة تعليمية على الأقل، أو يكون معه شهادة خبرة سنتين في مجال ما عمل به في آخر 5 سنوات.

عمر المتقدم الرئيسي يجب أن يكون أكبر من أو يساوي 18 عام، أما أقل من هذا العمر فيكون متقدم ثانوي.

طريقة التقديم على الهجرة العشوائية لأمريكا

ويمكنك التقديم طلب للدخول في القرعة بكل سهولة إلكترونيا، وهذا من خلال تعبئة ملف الطلب من خلال اتباع الخطوات التالية: