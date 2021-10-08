بطائرة مسيرة "مجهولة".. قصف مواقع إيرانية بريف دير الزور

ذكرت مصادر للمعارضة السورية، الجمعة، أن حرائق اندلعت في بعض المقرات العسكرية التابعة للميليشيات الإيرانية في محيط مستشفى عائشة بمدينة البوكمال بريف دير الزور.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الحرائق ناجمة عن قيام طائرة مسيرة مجهولة الهوية حتى الآن باستهداف المقرات العسكرية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع سماع أصوات إطلاق رصاص بشكل مكثف في مدينة البوكمال في محاولة من قِبل الميليشيات الإيرانية استهداف المسيّرات عبر المضادات الأرضية، وسط حالة من الاستنفار تشهدها مدينة البوكمال الحدودية مع العراق بريف دير الزور.

وفي وقت سابق، دوت انفجارات عنيفة في منطقة المزارع قرب مدينة الميادين في ريف دير الزور الشرقي، نتيجة قصف من طائرة مجهولة الهوية على مواقع للميليشيات الإيرانية في منطقة غرب الفرات -المستعمرة أو المحمية الإيرانية- على الأراضي السورية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

يذكر أن منطقة المزارع هي منطقة عسكرية للميليشيات الإيرانية وتتخذها الميليشيات مركزًا لتدريب المقاتلين والمنتسبين الجدد.

وفي السياق، ذكر المرصد السوري أن الاستهداف الجوي، الذي وقع في 28 من سبتمبر الماضي، من قبل طيران حربي لا يزال مجهول الهوية، أدى إلى تدمير منصات لصواريخ أرض-أرض إيرانية الصنع، كانت الميليشيات التابعة لإيران قد نصبتها بمنطقة المزارع الواقعة ببادية الميادين والتي تعد أكبر تجمع للميليشيات في المنطقة.

وأضافت المصادر بأن الاستهداف وشظايا الصواريخ تسببت بإصابة 12 شخص على الأقل من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، جرى نقلهم إلى مستشفى الشفاء التابع للميليشيات ضمن مدينة الميادين، وسط فرض طوق أمني واستنفار كبير لهم في المنطقة.