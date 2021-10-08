رونالدو يهزم صلاح.. وينشر سحره في الدوري الإنجليزي

حصد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، جائزة "لاعب الشهر" في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد بداية "نارية" له مع فريقه القديم-الجديد.

وسجل رونالدو 3 أهداف في 3 مواجهات خاضها بالدوري خلال سبتمبر، كما سدد 17 تسديدة على المرمى، وهو الرقم الأعلى لأي لاعب في الشهر الماضي.

وكان المهاجم الإنجليزي ميشيل أنتونيو قد حصد جائزة "لاعب الشهر" في شهر أغسطس، بعد تألقه مع ناديه ويست هام.

وينتظر رونالدو شهر أكتوبر" عصيب"، حيث يستعد مانشستر يونايتد لمواجهة ليستر سيتي وتوتنهام هوتسبر وليفربول.

وسجل رونالدو انطلاقة "نارية" في الدوري الإنجليزي الممتاز، منذ عودته لناديه القديم مانشستر يونايتد، ولم يتأخر بالتسجيل في مباريات الدوري، فيما كان المنافس الأبرز على الجائزة هو النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول.