لا عزل للأردنيين المطعمين بلقاحات محددة في إنجلترا

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دوت الخليج :- أعلنت السفارة البريطانية في عمّان أن إنجلترا ستعترف باللقاحات التي يعطيها الأردن والموجودة في القائمة المعتمدة بدءًا من الساعة 0400 صباحا من يوم الإثنين المقبل.
وأكدت في منشور عبر “فيسبوك” الخميس، أن الأردنيين الذين تم تطعيمهم بالكامل باستخدام لقاحات فايزر وأسترازينيكا وموديرنا لن يحتاجوا إلى عزل أنفسهم عند وصولهم إلى إنجلترا.
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