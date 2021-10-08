رئيس الوزراء اللبناني يوقع مشروع قانون يقضي "برفع الحصانة عن الجميع"

دوت الخليج :- أعلن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء، توقيع مشروع قانون يقضي "برفع الحصانة عن الجميع"، مشيرا إلى أن الدستور يقول إن "محاكمة الرؤساء والوزراء تتم أمام محكمة خاصة".

وقال ميقاتي في مقابلة مع "قناة سكاي نيوز": "نحن نقوم بمخطط لإعادة بناء مرفأ بيروت، وسنساعد أهالي ضحايا الانفجار"، مؤكدا على "مصداقية المحقق العدلي ولكن هناك فارق بين الشعبوية وتطبيق الدستور".

وأشار إلى أن "الأولوية بالنسبة لنا كحكومة تتمثل بالوضع المالي والكهرباء"، معلنا أن "لا قدرة لنا على شراء الوقود بالدولار لتشغيل معامل الكهرباء وتأمين التيار الكهربائي".

وأضاف: "سأسمي من يعرقل في حال عرقلة ملف إصلاح قطاع الكهرباء"، مشيرا إلى "أننا نضع آمالا كبيرة على صندوق النقد الدولي لكن ذلك ليس كافيا".

كما شدد ميقاتي على أن "لا علاقة لنا كحكومة لبنانية بالبواخر الإيرانية"، لافتا إلى أنه "لا يمكن لحزب الله أن يعترض على مراقبة المعابر النظامية أما المعابر غير النظامية فقد اكتشفناها بعد دخول صهاريج المازوت الإيراني".

المصدر: "سكاي نيوز"