بولندا تستدعى القائم بالأعمال البيلاروسى بعد إطلاق نار عبر الحدود

جدة - نرمين السيد - أفادت وسائل إعلام بأن وزارة الخارجية البولندية استدعت القائم بالأعمال البيلاروسى، بعد أن أعلنت وارسو عن تعرض عسكرييها لإطلاق الرصاص من قبل دورية بيلاروسية، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".





وأفادت وكالة الأنباء البولندية "PAP" بأن وزارة الخارجية، استدعت اليوم الجمعة القائم بالأعمال البيلاروسى ألكسندر تشاسنوفسكى. ويأتى ذلك بعد ساعات من إعلان حرس الحدود البولندى أن دورية تابعة لحرس الحدود البيلاروسى أطلقت أمس رصاصات يعتقد أنها كانت فارغة على القوات البولندية المنتشرة عند الحدود.

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