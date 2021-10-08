إعصار جازان الآن وهطول أمطار شديدة مصحوبة بصواعق..  الأمن يخلي الشواطي بسبب الإعصار القمعي

إعصار جازان الآن يثير حالة من الرعب بين المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية خاصة أن هطول الأمطار شديدة، والسحب الكثيفة تغطي سماء المملكة، ومن جانبها أعلنت الحكومة السعودية عن رفع حالة الاستعداد القصوي والطوارئ للتصدي إلى مخاطر الأعاصير، ومتابعة إعصار جازان الآن لحظة بلحظة، كما كشف المركز الوطني للأرصاد في السعودية عن توقعات الطقس في السعودية الفترة المقبلة، مطالبة المواطنين بتوخي الحذر خلال موسم الشتاء 2021 مؤكدة أن الأيام المقبلة تتسم بسقوط أمطار وطقس شديد البرودة.

إعصار جازان الآن

شهدت منطقة جازان منذ قليل إعصار قمعي على مختلف السواحل في المنطقة، حدث بعد صلاة الجمعة، وتداول المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية صور إعصار جازان الآن مع ترديد دعاء سقوط الأمطار والرياح الشديدة التى تشهدها المملكة في الأيام الجارية مع اقتراب دخول فصل الشتاء.

وعلق أحد أشهر خبراء الطقس في المملكة أستاذ المناخ السابق بجامعة القصيم، الدكتور عبد الله المسند، على إعصار جازان بقوله إن شاهقة مائية عظيمة تشكلت اليوم الجمعة على سواحل “جازان”.

ولفت المسند خلال منشور له على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلى أن الشواهق المائية وإعصار التورنيدو تتشكل متزامنة مع حالات العواصف الرعدية العنيفة. منوها إلى أن الشاهقة المائية لها الآلية الفيزيائية نفسها لإعصار “تورنيدو”.

فيديو إعصار جازان

انتشرت صور إعصار جازان الآن في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية مع ظهور سحابة شديدة وهطول أمطار غزيرة على الشواطئ، وحدوث صواعق رعدية في العديد من محافظات السعودية، خاصة أن مناخ السعودية في التوقيت الحالى يسوده البرد الشديد وهطول الأمطار، وتكون السحب.

الأعاصير في السعودية

أعلن المركز الوطني للأرصاد في السعودية أن الفترة الحالية والمقبلة في السعودية تشهد أعاصير بين الحين والآخر في مختلف المناطق، خاصة بعد حدوث إعصار شاهين في سلطنة عمان والتى كانت من تبعات هطول أمطار شديدة في المملكة، وحاليًا إعصار جازان الآن الذي تنتشر صوره في كافة إرجاء المملكة، محذرة المواطنين السعوديين بتوخي الحذر والاستعداد الكامل، ورفع حالة الطوارئ لمواجهة الأعاصير في السعودية وتجنب الخطر.

طقس السعودية

كشف المركز الوطني للأرصاد في المملكة أن مناخ السعودية هو مناخ شبه جاف يصل إلى صحراوي جاف، وليالي باردة، مع انخفاض شديد في درجات الحرارة، بالإضافة إلى هطول الأمطار السنوية، حيث تستقبل المملكة العربية السعودية متوسط هطول حوالي ٣٠٠ ملم سنويا. تتراوح درجة الحرارة العظمى في جميع أنحاء المملكة على النحو الآتي: