رئيس حكومة مالي يتهم فرنسا بالإرهاب

رئيس حكومة مالي يتهم فرنسا بالإرهابإتهم رئيس الحكومة الانتقالية في مالي شوغويل مايغا فرنسا بتدريب جماعات إرهابية في بلاده.

وقال رئيس وزراء مالي في حوار نقلته وكالة "نوفوستي" الروسية اليوم الجمعة، ان الجماعات الإرهابية التي تنشط في بلاده وصلت من ليبيا، بعد أن دمرت الدولة الليبية على أيدي فرنسا وحلفائها في حلف (الناتو).

واضاف أن حكومة مالي عندما وافقت على التعاون مع الجانب الفرنسي في محاربة الإرهاب في أراضيها، طلبت من باريس فقط مساعدتها بالبيانات الاستخباراتية والإسناد الجوي، ولم يدر الحديث عن نشر قوات على الأرض.

وذكر مايغا أن فرنسا إلتزمت بهذا الاتفاق في مدن كونا وغاو وتمبكتو، لكنها منعت قوات الجيش المالي من دخول مدينة كيدال وسلمتها إلى حركة تم تشكيلها من ممثلين عن حركة "أنصار الدين" المرتبطة بتنظيم "القاعدة".

وقال "لا تحظى حكومة مالي بالوصول إلى كيدال، وإنها جيب خاضع لسيطرة فرنسا، وهناك تنظيمات مسلحة دربها ضباط فرنسيون، ولدينا أدلة على ذلك".

وسبق أن استدعت وزارة الخارجية في مالي سفير باريس لديها، على خلفية "تصريحات غير ودية" جاءت على لسان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأعلن ماكرون في يوليو الماضي أن بلاده ستبدأ اعتبارا من نهاية العام بسحب قواتها المنتشرة في أقصى شمال مالي .

وكان رئيس الحكومة الانتقالية في مالي قد اتهم فرنسا، من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، بترك بلاده.