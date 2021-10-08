أفغانستان: 50 قتيلاً و140 جريحا فى انفجار مسجد قندوز

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ"فرانس برس"، قال طبيب فى مستشفى قندوز المركزى، طلب عدم الكشف عن اسمه: "حتى الآن، تلقينا 35 جثة وأكثر من 50 جريحًا".
وبحسب الوكالة، ففى وقت سابق، أكد مسؤول محلى بمنظمة أطباء بلا حدود، طلب عدم كشف هويته أيضًا، إن "أكثر من 90 مصابًا، وأكثر من 15 جثة" تم نقلهم إلى عيادة المنظمة غير الحكومية فى قندوز.
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