عاجل.. داعش يتبنى التفجير الانتحارى فى مسجد بولاية قندوز الأفغانية

جدة - نرمين السيد - وأعلن نائب قائد الشرطة فى ولاية "قندوز" شمالى أفغانستان، محمد عبيد، مقتل وإصابة 100 شخص على الأقل إثر وقوع تفجير انتحارى داخل مسجد كان به مصلين من الأقلية شيعية أثناء تأديتهم صلاة الجمعة.

وقال عبيد إن التفجير وقع حينما تسلل انتحارى بين المصلين المتواجدين بالمسجد أثناء تأدية صلاة الجمعة، مضيفًا أن غالبية ضحايا الانفجار لقوا حتفهم على الفور.

يذكر أن التفجير الإرهابى يعد الأكبر منذ انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسى (ناتو) من أفغانستان بنهاية أغسطس المنصرم، حيث تخضع أفغانستان حاليًا تحت حكم حركة طالبان، والتى يراها تنظيم داعش الإرهابى خصمًا لها.