موسم الرياض 2021: موعد انطلاق الفعاليات ومفاجآت مبهرة منتظرة

موسم الرياض 2021 ، تستعد المملكة العربية السعودية يوم 20 أكتوبر الحالي إلى افتتاح فعاليات موسم الرياض، بعدما اعلن تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه شعار موسم الرياض “تخيل أكثر” ووعد بتقديم فعاليات ومهرجانات تحتوي على مفاجئات لأول مرة تعرض في السعودية على مساحة جغرافية مقدرة بـ 5.4 مليون متر مربع، كم نشر فيديو على منصة تويتر يوضح فيه مناطق الترفيه بمدينة الرياض التي سوف ينطلق فيها اكثر من سبعة آلاف وخمسة مئة فعالية، كما تحتوي أماكن موسم الرياض على اكثر من مئتنا مطعم ومتاجر ومقاهي وألعاب الكترونية للأطفال، ومن خلال موقع ثقفني الاخباري سنتعرف على فعاليات موسم الرياض.

موسم الرياض 2021

يقام مهرجان الرياض كل عام إلا ان العام الماضي وبسبب انتشار فيروس كورنا تم تجميد جميع النشاطات وتأجيلها لسنة 2021، حيث تحتوي فعاليات موسم الرياض على الكثير من المهرجانات وألعاب الترفيه الخاصة بالأطفال كما نوصي كل الوافدين والمواطنين إلى تجنب الحفلات الغنائية المحرمة والاستمتاع بكل الفعاليات الأخرى، حيث يوجد في مكان المهرجان ملعب غولف و12 ملعب بادل تنس وكذلك سكاي لوب متنقل يستوعب أكثر من 40% من الجماهير والمشاركين ويمكن الدخول لجميع المهرجانات عبر حجز تذكرة موسم الرياض.

فعاليات موسم الرياض 2021

أوضح الفيديو الذي نشر على تويتر من قبل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ. انه سيقام في موسم الرياض أمسيات شعرية وتجارب للقتال في جميع العصور. كما يوجد معرض خاص بالشعر. وألعاب الرماية بالذخيرة الحية على مستوى أكثر من خمسة عشرة ميدان مخصص للرماية. وعروض أخرى تشمل الركوب على دبابة حربية والكثير من الألعاب الالكترونية للصغار والكبار.

موقع موسم الرياض

يتم البحث بشكل متكرر عبر محرك بحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي عن موقع موسم الرياض. من اجل حجز التذاكر وحضور الفعاليات منذ انطلاقها في اليوم الأول الموافق لـ 20 أكتوبر 2021. حيث أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن خطوات حجز تذاكر المهرجانات. من خلال الدخول على رابط موقع موسم الرياض الرسمي واتباع جميع الخطوات لحجز التذكرة. قبل ان يتم ربطها مع تطبيق توكلنا، كما انه لن يستطيع أي شخص الدخول إلى الفعاليات إذا لم يأخذ جرعتي التلقيح ضد فيروس كورونا.