ما هو سبب اختفاء بيانات منصة مدرستي للطلبة التي واجهت الطلاب في مختلف المراحل التعليمية، حيث أن منصة مدرستي تابعة لوزارة التربية والتعليم السعودية لذلك شهدت إقبال كبير من الطلاب والمعلمين منذ ظهور جائحة كورونا في العالم أجمع.

حرصت وزارة التربية والتعليم بالسعودية على تقديم بدائل عملية وآمنة للطلاب في جميع مراحلهم التعليمية لتلقي الدراسة عن بعد لحمايتهم من تفشي فيروس كورونا بينهم وذلك من خلال منصة مدرستي.

الجدير بالذكر أن المشاكل التي تعرضت لها المنصة في الآونة الأخيرة سببها قيام أولياء الأمور بإضافة الطلاب من خلال تطبيق توكلنا مما أدى لاختفاء بيانات المنصة.

لذلك سيتوجب على أولئك الطلاب التسجيل مرة أخرى بالمنصة بعد الانتهاء من حل المشكلة التقنية، التي تعرضت لها المنصة.

كما يمكن تحديث التطبيق على الجوالات بمختلف أنواعها والتسجيل مرة أخرى.

ما هو سبب اختفاء بيانات منصة مدرستي للطلبةكيف يتم ربط منصة مدرستي بتطبيق توكلنا

ربط منصة مدرستي بتطبيق توكلنا يقدم خدمات جليلة للطلاب مما يمكنهم من الاستفادة من الخدمات التعليمية المقدمة من خلالها، لذلك يجب اتباع الخطوات التالي ذكرها للربط بينهما:

من خلال متجر جوجل بلاي أو أب ستور يتم تحميل تطبيق توكلنا وتثبيته على الجوال.

ثم يفتح التطبيق لتسجيل البيانات الخاصة بحساب الطالب على منصة مدرستي.

تظهر صفحة خاصة بولي الأمر يتم النقر على حفظ الاسم بعد ذلك الضغط على إرسال كلمة المرور.

يتم استقبال الباسورد ثم التوجه لمنصة مدرستي واختيار حساب ولي الأمر.

يتم تسجيل الدخول من خلال حساب المايكروسوفت حيث يستخدم الطالب الاسم المسجل في تطبيق توكلنا.

يمكن تغيير كلمة المرور بسهولة وذلك بإدخال كلمة المرور القديمة، لإثبات ملكيتك للحساب ثم اختيار كلمة سر أخرى جديدة.

يتم عمل مزامنة مع الهاتف الخاص بالطالب والمنصة وذلك عن طريق استقبال كود للتفعيل.

رابط تحميل تطبيق توكلنا

تطبيق توكلنا هو تطبيق خدمي وفرته الحكومة السعودية لمجابهة فيروس كورونا، حيث عزز التعليم عن بعد وذلك من خلال تسهيل التواصل بين الطلاب والمعلمين، لذلك ذكرنا في الفقرات السابقة أن بالإمكان ربط التطبيق بمنصة مدرستي وذلك مجاني من خلال المناجر الإلكترونية كما سنوضح فيما يلي: