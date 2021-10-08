أخبار اليمن : هطول أمطار غزيرة على العاصمة صنعاء وضواحيها

هطول أمطار غزيرة على العاصمة صنعاء وضواحيها
تشهد العاصمة صنعاء وضواحيها، هذه الأثناء هطول امطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية، مع توقعات بعودة قوية للأمطار خاصة على المرتفعات الجبلية والمناطق الساحلية والصحاري اليمنية.
وغمرت مياه الأمطار عدداً من شوارع العاصمة، وجدد المركز الوطني للأرصاد تحذيراته للمواطنين من غزارة الأمطار وتدفق السيول في الشعاب والوديان والعواصف الرعدية، داعياً إلى أخذ الاحتياطات اللازمة حفاظا على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم.
وحث المركز على ضرورة الابتعاد وعدم عبور ممرات ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار، وإيواء الحيوانات والنحل والطيور وتفقد المنازل سيما الطينية القديمة منها وكذلك شبكات تصريف المياه في المدن.
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