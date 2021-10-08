الاتحاد الأوروبى يرفع قيود السفر عن 16 دولة من بينها 6 دول عربية

جدة - نرمين السيد - وقال الاتحاد -فى بيان وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)- إنه عقب مراجعة بموجب التوصية الخاصة بالرفع التدريجى للقيود المؤقتة على السفر غير الضرورى إلى الاتحاد الأوروبى، قام المجلس بإضافة الأردن والبحرين والإمارات والسعودية وقطر والكويت إلى القائمة، وذلك إلى جانب أستراليا وكندا وتشيلى ونيوزيلندا ورواندا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وأوكرانيا وأوروجواى والصين.

وأشار البيان إلى أن القائمة ليست ملزمة وللدول الأعضاء الحرية فى إزالة حظر الدخول على الحدود الخارجية للمسافرين من دول غير مذكورة فى القائمة.

يذكر أن مجلس الاتحاد الأوروبى يراجع قائمة رفع القيود المؤقتة على السفر غير الضرورى إلى دول الاتحاد كل أسبوعين.