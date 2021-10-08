الكونجرس: منظمة ترامب أخفت ملايين الدولارات تحصلت عليها من حكومات أجنبية

جدة - نرمين السيد - كشفت لجنة تابعة للكونجرس الأمريكى، اليوم الجمعة 8 أكتوبر، عن أن منظمة ترامب أخفت ملايين الدولارات تحصلت عليها من حكومات أجنبية، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الإخبارية.





وأوضحت اللجنة، بحسب ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن شركات الرئيس السابق دونالد ترامب حاولت إخفاء مدفوعات بملايين الدولارات من حكومات أجنبية دخلت عبر فندقه فى وسط العاصمة واشنطن.

وأشارت لجنة الرقابة والإصلاح التابعة لمجلس النواب الأمريكى إلى أن سجلات فنادق ترامب، تثير عددا من التساؤلات "المقلقة".

ولفتت إلى أن أكثر تلك الأسئلة قلقا هى المرتبطة بفندق "ترامب إنترناشيونال"، الذى هو فى واقع الأمر مبنى تاريخى تستأجره منظمة ترامب من الحكومة الأمريكية، وتدور فيه عمليات مشبوهة عديدة.

كان الفندق نقطة تجمع شهيرة لأنصار ترامب وكبار الشخصيات الأجنبية ورفاقه الجمهوريين خلال رئاسته للولايات المتحدة.

وأفادت اللجنة التى يهيمن عليها الديمقراطيون بأن ترامب أورد تقارير عن أن الفندق حقق له مكاسب تزيد قيمتها عن 150 مليون دولار خلال وجوده فى المنصب، لكنه فى واقع الأمر خسر أكثر من 70 مليون دولار.

اكتشفت اللجنة أن الفندق حصل على أكثر من 3.7 مليون دولار فى شكل مدفوعات من حكومات أجنبية أى ما يعادل تقريبا أكثر من 7400 ليلة إقامة، مما يثير احتمالات حدوث استفادة من المنصب فيما يطلق عليه تضارب المصالح.

ويحظر الدستور الأمريكى على الرئيس الحصول على مدفوعات أو "مكافآت" من حكومات أجنبية.