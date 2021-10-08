نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الان الكويت وبطريقة الاون لاين تعرف علي طرق الاستعلام عن تجديد الاقامة 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم الحكومة الكويتية لكل من يقيم فيها خدمة تجديد الإقامة والتى تستطيع تجديدها عبر اون لاين وايضا توفر عملية تجديد بطاقة إقامته اون لاين وذلك للتسهيل عمليات التجديد لهم ، فأنه تقوم الحكومة الكويتية بتقديم العديد من الخدمات الرقمية وذلك تسهيلا منها وهو أحد أهم منهجها الحكومي هو تسهيل حياة المواطنين وأيضا المقيمين فيها .

فمن خلال موقعنا عبر تطبيق موقع ثقفنى نعرض لمتابعينا الكرام تجديد الاقامة فى الكويت 2022.

تعرف على كيفية تجديد الاقامة فى الكويت 2022

تقوم البوابة الالكترونية بتقديم العديد من الخدمات والتي أطلقتها دولة الكويت ومن أهمها تجديد الاقامة فى الكويت لكل مقيم 2022 ، فمن خلال الموقع الالكتروني بكل سهولة تقوم بتجديد الاقامة وجاءت هذه الفكرة فى ظل انتشار فيروس كوفيد المستجد ، فكان يجب في السابق على كل مقيم داخل دولة الكويت التوجه الى المكتب الخاص بالجوازات بوزارة الداخلية وذلك من أجل تجديد البطاقة الخاصة بهم ولكن استطاعت دولة الكويت توفير هذه الخدمة الالكترونية الجديدة وذلك لكل مقيم فيها وهذه الخدمة قامت بتوفيرالوقت والجهد وكذلك المال على كافة المقيمين داخل الأراضي الكويتية بدون أن يتم اى ازدحام داخل المقر.

كيفية الاستعلام عن تجديد الإقامة فى دولة الكويت

لكل مقيم داخل دولة الكويت لابد أن يتعرف على كيفية الاستعلام عن مدة تجديد إقامته لانها تعد من الأمور غاية الاهمية والتى شغلت العديد من المواطنين فيها فيجب أن يعرف تاريخ انتهاء إقامته وايضا الموعد المحدد لتجديدها وذلك من خلال اتباع الخطوات الاتية :

اولا / يجب زيارة البوابة الخاصة بالكويت الالكترونية من خلال شبكة الانترنت . ثانيا / يجب على المتقدم أن يقوم الذهاب الى القائمة الخاصة بالسكان ثم اختيار منها الاستعلام عن الإقامة . ثالثا / يجب على المتقدم أن يقوم بإدخال اسم المقيم الذي يتم البحث عنه . رابعا / يجب على المتقدم أن يقوم بإدخال رقم العنوان فى المربع الذى قد خصص له من قبل الموقع . خامسا / كذلك يجب أن يتم الضغط فوق زر الاستعلام ثم بعد ذلك وجب عليك الانتظار حتى يتم ظهور البيانات المطلوبة .

الطرق الخاصة بتجديد الإقامة بدولة الكويت اون لاين

قدمت دولة الكويت لكل مقيم فيها تجديد إقامته بشكل الكترونى وسريع وذلك عن طريق اتباع الخطوات الاتية :