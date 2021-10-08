صرف حساب المواطن الدفعة 47 أكتوبر السعودية ca.gov.sa وخطوات الاستعلام

صرف حساب المواطن الدفعة 47 ، بالمملكة العربية السعودية، لمستحقي الدعم، مكتملي الأهلية والشروط، وفق برنامج حساب المواطن، خاصة بعد صدور نتائج الأهلية للدورة 47، والتي تم الإعلان عنها اليوم الأحد، 3 أكتوبر للعام 2021م، الموافق 26 صفر للعام 1443هـ، عبر الحساب الرسمي الإلكتروني تويتر، والتي سيتم صرفها بمشيئة الله، وفق الجدول الشهري الدوري للصرف، يوم الأحد القادم 10 من شهر أكتوبر 2021م، الموافق من 4 شهر ربيع الأول للعام 1443هـ، والجدير بالعلم أن الدفعة 47، سوف يتم صرفها في موعدها يوم 10 من الشهر الميلادي، ذلك لأنه لا بوافق عطلة أسبوعية، ولا موعد إجازة رسمية بالمملكة.

إضافة لما سبق، فإن برنامج حساب المواطن، بالمملكة العربية السعودية، الذي تم تدشينه وفق رؤية المملكة 2030م، منذ العام 2017م، ليكون مصدر دعم مالي مباشر، للمواطنين السعوديين، منخفضي ومتوسطي الدخل، لإعانتهم على قضاء حاجاتهم اليومية، من مسكن ومأكل ومشرب، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تبناها، القائمين على شؤون المملكة، وقد خشوا من تأثيرها على المواطن السعودي منخفض الدخل، ومتوسط الدخل، ويتم صرف الدعم، لمستحقيه شهريًا، وفق شروط الأهلية.

في نفس السياق السابق، فإن صرف دعم حساب المواطن، يتم صرفه لمستحقي الأهلية، وفق الشروط التالية:

أولًا أن يكون المستفيد مستحق الدعم سعودي الجنسية. كذلك يتم صرف الدعم، للمرأة السعودية المتزوجة بغير سعودي. كما يتم صرف الدعم للمرأة السعودية المطلقة، والأرامل السعوديات. أيضًا يشمل الدعم المواطن ذوي الإعاقة السعودي. كذلك لابد أن يكون المواطن مستحق الدعم، من المقيمين على أراضي المملكة. أيضًا لشرط أن تنطبق البيانات المقدمه للدعم، مع البيانات المقدمة من الجهة التابع لها. كذلك يجب ألا يكون المتقدم للحصول على الدعم، من أصحاب السجلات التجارية. في النهاية شرط ألا يكون المواطن، قد تم إيداعه من قبل في واحدة من دور الرعاية، أو داخل السجون بالمملكة.

في الختام لراغبي الاستعلام عن مستحقات دعم الدفعة 47، من حساب المواطن، اتباع الخطوات التالية:

أولًا القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لحساب المواطن. أيضًا القيام بتسجيل رقم الهوية، وكلمة السر الخاصة بالمواطن المستفيد. ثم كتابة كافة البيانات الخاصة بالمستفيد. في النهاية الضغط على خانة الاستعلام، وسوف تظهر جميع التفاصيل الخاصة بالمستفيد عن الدفعة 47 لحساب المواطن.

أكد المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن، سلطان القحطاني، عبر حسابه الإلكتروني الرسمي تويتر، بالمملكة العربية السعودية، أنه جرى تعاملات بحوالي 1.3 مليون ريال سعودي، خلال الربع الثالث من العام 2021، تم صرفها للمستحقين دعم حساب المواطن بالمملكة حتى الآن، وجاءت تلك الإحصائيات في ظل انتظار، مستحقي الدعم مكتملي الأهلية، لصرف حساب المواطن الدفعة 47 يوم الأحد القادم.