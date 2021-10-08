رئيس وزراء إيطاليا: نهاية جائحة كورونا تقترب بفضل اللقاحات

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء الإيطالى ماريو دراجى، اليوم الجمعة، إن نهاية جائحة فيروس "كورونا" تقترب وذلك بفضل اللقاحات المضادة للوباء، مشيرًا إلى أنه حتى الآن تم إدارة أكثر من 6 مليارات جرعة من اللقاحات فى جميع أنحاء العالم، وأن الجهود المشتركة هى التى ساعدت فى السيطرة على الفيروس فى بلدان عديدة.





وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أكى) أن ذلك جاء خلال حديث عبر اتصال بالفيديو مع قمة (B20)، حيث أكد دراجى أن قمة اليوم فرصة ممتازة لتعزيز الروابط بين القطاعين العام والخاص على المستوى المتعدد الأطراف، وهذا ضرورى لضمان انتعاش قوى ومنصف ومستدام من الوباء ولمواجهة التحديات الأخرى بما فى ذلك تغير المناخ. وأشار رئيس الحكومة الإيطالية إلى أن التطور السريع للقاحات المضادة لكورونا تظهر التعاون المثمر بين الحكومات والشركات فى القطاع الخاص لإنقاذ الأرواح، وأنه فى فترة وجيزة أصبحت اللقاحات جاهزة.

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