محكمة إسرائيلية تلغى قرار السماح لليهود بالصلاة فى باحات الأقصى

جدة - نرمين السيد - ألغت المحكمة الإسرائيلية المركزية فى القدس، اليوم الجمعة، قرارًا سابقًا أصدرته محكمة الصلح الإسرائيلية يقضى بإتاحة الصلوات الصامتة لليهود فى باحات المسجد الأقصى المبارك، بحسب ما ذكرت قناة "كان" الإسرائيلية.





وكانت محكمة الصلح الإسرائيلية قد أصدرت قرارًا، أمس الأول الأربعاء، يمنح المستوطنين اليهود الحق فى أداء "صلوات صامتة" فى باحات المسجد الأقصى.

ولقى القرار المحكمة الإسرائيلية بمنح "اليهود" الحق فى أداء "صلوات صامتة" فى المسجد الأقصى المبارك، ردود فعل فلسطينية وعربية ودولية واسعة منددة به، واعتبرته "انتهاكًا صارخًا واستخفافًا بالمواثيق الدولية والأعراف الإنسانية، واستفزازًا واضحًا لمشاعر المسلمين حول العالم.

وأكدت أن "هذا القرار سابقة خطيرة وانتهاك صريح للوضعين التاريخى والقانونى فى المسجد الأقصى من قبل القوة القائمة بالاحتلال، يهدف للبدء فى تنفيذ التقسيم المكانى للمسجد الأقصى، وهو إمعان فى امتهان مبادئ القانون الدولى واتفاقيات جنيف ذات الصلة وقرارات مجلس الأمن الدولى واليونسكو، التى أكدت جميعها أن مدينة القدس أرض فلسطينية محتلة، وأن المسجد الأقصى تراث إسلامى خالص لا حق لغير المسلمين فيه".