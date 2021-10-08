شروط التسجيل في اللوتري الأمريكي الهجرة العشوائية لأمريكا والحصول على الجرين كارد DV Lottery 2022

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عمر شويل - جدة شروط التسجيل في اللوتري الأمريكي الهجرة العشوائية هو ما يبحث عنه كافة الطامحين في الهجرة إلى أمريكا والحصول على الجرين كارد والإقامة في أمريكا، ومن الجدير بالذكر ظان موقع اللوتري الأمريكي للهجرة العشوائية لأمريكا يتم فتح أبوابه للتسجيل من كل أنحاء العالم من الدول المسموح لها بالتقدم مرة كل عام، ويتم التقديم مع توفر الشروط اللازمة، إليكم في السياق التالي شروط التسجيل في اللوتري الأمريكي 2022 للحصول على الجرين كارد.

موعد التقديم على اللوتري للحصول على الجرين كارد 2022

في شهر أكتوبر من كل عام تفتح أمريكا ذراعيها عبر القرعة العشوائية للهجرة إليها للأفراد من الدول المسموح لها بالهجرة، وفي هذا العام قد بدأ باب التقديم على اللوتري الهجرة العشوائية إلى أمريكا من يوم الخميس الموافق 7 من أكتوبر 2021، على أن يستمر التقديم حتى يوم 10 من نوفمبر 2021.

شروط التسجيل في اللوتري الأمريكي 2022

للتمكن من التسجيل في اللوتري الأمريكي والحصول على البطاقة الخضراء للإقامة بالمملكة يجب توفر الشروط التالية وهي:

أن يكون المتقدم للتسجيل في القرعة العشوائية للهجرة إلى أمريكا ممتلكًا لجواز سفر ساري الصلاحية.

كما يجب أن يزيد عمره عن 18 عامًا.

يجب تقديم ما يفيد الحالة الاجتماعية للمتقدم.

كما من أهم الشروط هي امتلاك المتقدم للشهادة الثانوية العامة أو شهادة الدبلوم الفني على الأقل.

يجب أيضًا أن يكون المتقدم للتسجيل في اللوتري هو واحدًا من قاطني الدول المسموح لها بالتقديم للقرعة.

توفر صور حديثة 4 * 6 لم يزيد عمرها عن 6 شهور من موعد التقديم.

الدول المسموح لها بالتقديم على اللوتري الأمريكي 2022

الدول التي يسمح لها بتقديم مواطنيها على اللوتري الأمريكي والحصول على الجرين كارد هي تلك الدول التي لم يهاجر من مواطنيها 50 ألف مواطن إلى الولايات المتحدة الأمريكية في غضون الخمس سنوات الأخيرة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة اللوتري

بعد تسجيل التقديم على قرعة الهجرة إلى أمريكا العشوائية يمكن للأفراد الاستعلام عن نتيجة اللوتري من خلال اتباع التالي: