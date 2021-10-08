أخبار اليمن : الشاي الأخضر يخفف أعراض التهاب المفاصل

الشاي الأخضر يخفف أعراض التهاب المفاصليُعد التهاب المفاصل حالة مؤلمة تتميز بتورم المفاصل، ما قد يهدد الحركة بمرور الوقت، كشفت دراسة طبية حديثة عن أبرز المشروبات التي تساعد الإنسان على تخفيف أعراض التهاب المفاصل.

وأشارت الدراسة إلى أن هناك العديد من الأطعمة والمشروبات المضادة للالتهابات أو التي تحتوي على مضادات الأكسدة القادرة على تقليل الالتهاب في المفاصل، وفق موقع "زدوروفيا" الروسي.

وبحسب الدراسة، من بين هذه المشروبات الشاي الأخضر، فهو يحتوي على مادة البوليفينول ومضادات الأكسدة والتي تعمل على إبطاء معدل تلف الغضاريف.

وأضافت الدراسة أن الشاي الأخضر يساعد في إنقاص الوزن وتخفيف الضغط على المفاصل.

وذكر الخبراء بضرورة الالتزام بنظام غذائي صحي وتناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة منخفضة من الكوليسترول.

ويتطور التهاب المفاصل في كثير من الأحيان عند النساء بعد 40 عامًا.