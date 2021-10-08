الدفاعات السورية تعترض "أهدافا معادية" في سماء ريف حمص

قالت وكالة الأنباء السورية، مساء الجمعة، إن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء ريف حمص.

وذكر تلفزيون الإخبارية الرسمي السوري: "عدوان إسرائيلي يستهدف المنطقة الوسطى ووسائط الدفاع الجوي تتصدى له". من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بحدوث "انفجارات عنيفة في وسط سوريا والبوكمال شرق سوريا، نتيجة ضربات يرجح أنها إسرائيلية على عدة مواقع". وذكر المرصد أن "المضادات الأرضية التابعة للنظام السوري تحاول التصدي لها في سماء المنطقة".

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