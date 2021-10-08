أولى مفاجآت كيروش.. الاعتماد على "المغترب الشاب" جوار صلاح

قدم المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، مفاجأة للجماهير المصرية، بإشراكه لاعبا شابا يخوض مباراته الدولية الأولى، إلى جوار محمد صلاح في خط هجوم المنتخب المصري في المباراة الحساسة أمام ليبيا.

ويخوض المنتخب المصري مواجهة مهمة جدا، أمام المنتخب الليبي، مساء الجمعة، ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقرر كيروش إشراك الجناح الشاب عمر مرموش، أساسيا، عكس التوقعات، ليكون ضمن ثلاثي الهجوم الذي يضم كذلك محمد صلاح ومصطفى محمد.

واستدعى كيروش مرموش مؤخرا لكتيبة المنتخب المصري، ويبدو أنه سيعتمد عليه بشكل رئيسي، خلال مشواره بتصفيات المونديال.

ويعتبر مرموش من المواهب المصرية الصاعدة، ويلعب بشكل منتظم مع نادي شتوتغارت الألماني في البوندسليغا، بعد أن تمت إعارته من نادي فولفسبورغ الألماني هذا الموسم.

وسيغامر كيروش بذلك في التشكيلة الأساسية، حيث سيشرك مرموش مكان المخضرم في المنتخب، رمضان صبحي.

وانتقل مرموش لفريق شتوتغارت الألماني الموسم الحالي، على سبيل الإعارة، ليكون ضمن قائمته في البوندسليغا، الأمر الذي جعل اللاعب يتألق بشدة في أول مباراة خاضها كاملة محرزا هدف التعادل لفريقه في الدقائق الأخيرة في شباك فرانكفورت.