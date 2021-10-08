العاهل المغربى: ندشن مرحلة جديدة تقتضى تضافر الجهود لمواصلة مسيرة التنمية

جدة - نرمين السيد - وقال العاهل المغربى- فى خطابه للبرلمان فى افتتاح الدورة الأولى من الولاية التشريعية الجديدة- إن هناك ثلاثة أبعاد أساسية تقتضى فى هذا التوقيت العمل على تعزيز مكانة المغرب، والدفاع عن مصالحه العليا، خاصة فى الظروف المشحونة بالعديد من التحديات والمخاطر والتهديدات.

وشدد على ضرورة إحداث منظومة متكاملة تتعلق بالمخزون الاستراتيجى للمواد الأساسية "الغذائية والصحية والطاقية"، والعمل على التحديث المستمر للمتطلبات، بما يعزز الأمن الاستراتيجى للمغرب.

وأكد الملك محمد السادس أن البعد الثانى يتطلب تدبير الأزمة الوبائية، ومواصلة انعاش الاقتصاد، مشيرا إلى أن المغرب قام بحماية صحة المواطنين، وتقديم الدعم للقطاعات والفئات المتضررة.

وأوضح أن الاقتصاد المغربى يشهد انتعاشا ملموسا، رغم الآثار غير المسبوقة للأزمة، وتراجع الاقتصاد العالمى عموما.

وأكد الملك محمد السادس أن الإجراءات التى قام بها المغرب من المنتظر أن تحقق نسبة نمو تفوق 5.5 فى المائة سنة 2021، وهى نسبة لم تتحقق منذ سنوات، وتعد من بين الأعلى، على الصعيدين الجهوى والقارى.

وأشار إلى أن القطاع الفلاحى سجل، خلال هذه السنة، نموا متميزا يفوق 17 فى المائة، وحققت الصادرات ارتفاعا ملحوظا فى عدد من القطاعات كصناعة السيارات، والنسيج والصناعات الإلكترونية والكهربائية، وسجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يقارب 16 فى المائة؛ وزيادة تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، بحوالى 46 فى المائة، حتى شهر أغسطس الماضى.

وأكد الملك محمد السادس أن المغرب استطاع التحكم فى نسبة التضخم، فى حدود 1 فى المائة، بعيدا عن النسب المرتفعة لعدد من اقتصادات المنطقة.

وشدد على ضرورة العمل على الواقع، ومواصلة العمل بكل مسؤولية وبروح وطنية بعيدا عن التشاؤم والخطابات السلبية.

وشدد العاهل المغربى على ضرورة التطبيق الفعلى للنموذج التنموى، وإطلاق مجموعة متكاملة من المشاريع والإصلاحات من الجيل الجديد.

وأكد مسؤلية الحكومة الجديدة فى وضع الأولويات والمشاريع، خلال ولايتها، وتعبئة الوسائل الضرورية لتمويلها، فى إطار تنفيذ النموذج التنموى، واستكمال المشاريع الكبرى، التى تم إطلاقها، وفى مقدمتها تعميم الحماية الاجتماعية والقيام بتأهيل حقيقى للمنظومة الصحية، طبقا لأفضل المعايير، وفى تكامل بين القطاعين العام والخاص، وتنفيذ إصلاح المؤسسات والشركات العامة، والإصلاح الضريبى، وتعزيزه فى أسرع وقت، بمواد جديدة ومحفزة للاستثمار، والحرص على المزيد من التناسق والتكامل والانسجام، بين السياسات العمومية، ومتابعة تنفيذها.

ودعا العاهل المغربى لإجراء إصلاح كبير فى منظومة التخطيط؛ لتساعد على التنسيق الاستراتيجى لسياسات التنمية، ومواكبة تنفيذ المشرعات التنموية.

وأشاد بالتنظيم الجيد، والأجواء الإيجابية، التى مرت فيها الانتخابات الأخيرة، والمشاركة الواسعة التى شهدتها.