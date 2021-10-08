تحديث بيانات المتقاعدين 2021 عبر الهيئة الوطنية للتقاعد الوطنية العراقية

قامت هيئة التقاعد العراقية بطلب من كل الأشخاص المتقاعدين داخل دولة العراق وخارجها القيام بتحديث بياناتهم الشخصية، وهذا من خلال الهيئة الوطنية للتقاعد العراقية حتى لا ينقطع الراتب التقاعدي، لكن يشترط الدخول إلى الموقع للتسجيل ثم تحديث كل البيانات من خلال الاستمارة الخاصة بالمتقاعد، لذلك سوف نعرف طرق تحديث بيانات المتقاعدين من خلال الهيئة الوطنية للتقاعد.

الهيئة الوطنية للتقاعد العراقية

قامت الهيئة الوطنية للتقاعد في دولة العراق بإصدار قرارات تخص الأشخاص المتقاعدين ولكن قراراتهم يجب على كل مواطن أن يعرفها ويقوم بتنفيذها.

كانت هذه القرارات بأن يقوم كل شخص تقاعدي بتحديث بياناته سواء شخص داخل العراق أو خارجها حتى يحصل على راتبه التقاعدي بكل سهولة.

دائمًا تحرص الهيئة على تقديم العديد من الخدمات للمتقاعدين بشكل مميز للتحسين من المعيشة وشأن المواطن في كل المجالات المختلفة.

أيضًا تقوم بمناقشة المتقاعدين بصفة مستمرة حتى ترتقي بمستواهم والعمل على تقديم أفضل الخدمات التي يحتاجون إليها فيما تخص المتقاعدين.

استمارة تحديث بيانات المتقاعدين

تم توفير استمارة موجودة على موقع الهيئة، يوجد بها مجموعة من البيانات يقوم المتقاعد بنفسه كتابة هذه البيانات بشكل صحيح، وهذا من خلال الاستعانة بجهاز الكمبيوتر أو التليفون المحمول دون الذهاب إلى الهيئة لكي يتم تيسير الأمور.

عند ظهور النجمة فوق أي خانة هذا يعني ضرورة إدخال البيانات الموجودة في هذه الخانة أما إذا ظهر علامة استفهام فهنا يعني أن هذه المعلومة مكتوبة بشكل خاطئ، على سبيل المثال لابد من كتابة التاريخ كالتالي يوم/ شهر/ سنة، أما إذا كان اليوم الأول شهر مكون من رقم واحد فقط، لابد أن تضع بجانبه صفر كالأتي ( 08/04/1966).

إذا كنت خارج العراق لابد من اختار أنك خارج البلاد.

تحديث بيانات المتقاعدين عبر الهيئة الوطنية للتقاعد العراقية

حتى يتمكن المواطن من تحديث البيانات لابد من اتباع الطرق التالية: