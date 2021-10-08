- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث بيانات المتقاعدين 2021 عبر الهيئة الوطنية للتقاعد الوطنية العراقية في المقال التالي
قامت هيئة التقاعد العراقية بطلب من كل الأشخاص المتقاعدين داخل دولة العراق وخارجها القيام بتحديث بياناتهم الشخصية، وهذا من خلال الهيئة الوطنية للتقاعد العراقية حتى لا ينقطع الراتب التقاعدي، لكن يشترط الدخول إلى الموقع للتسجيل ثم تحديث كل البيانات من خلال الاستمارة الخاصة بالمتقاعد، لذلك سوف نعرف طرق تحديث بيانات المتقاعدين من خلال الهيئة الوطنية للتقاعد.
الهيئة الوطنية للتقاعد العراقية
- قامت الهيئة الوطنية للتقاعد في دولة العراق بإصدار قرارات تخص الأشخاص المتقاعدين ولكن قراراتهم يجب على كل مواطن أن يعرفها ويقوم بتنفيذها.
- كانت هذه القرارات بأن يقوم كل شخص تقاعدي بتحديث بياناته سواء شخص داخل العراق أو خارجها حتى يحصل على راتبه التقاعدي بكل سهولة.
- دائمًا تحرص الهيئة على تقديم العديد من الخدمات للمتقاعدين بشكل مميز للتحسين من المعيشة وشأن المواطن في كل المجالات المختلفة.
- أيضًا تقوم بمناقشة المتقاعدين بصفة مستمرة حتى ترتقي بمستواهم والعمل على تقديم أفضل الخدمات التي يحتاجون إليها فيما تخص المتقاعدين.
استمارة تحديث بيانات المتقاعدين
- تم توفير استمارة موجودة على موقع الهيئة، يوجد بها مجموعة من البيانات يقوم المتقاعد بنفسه كتابة هذه البيانات بشكل صحيح، وهذا من خلال الاستعانة بجهاز الكمبيوتر أو التليفون المحمول دون الذهاب إلى الهيئة لكي يتم تيسير الأمور.
- عند ظهور النجمة فوق أي خانة هذا يعني ضرورة إدخال البيانات الموجودة في هذه الخانة أما إذا ظهر علامة استفهام فهنا يعني أن هذه المعلومة مكتوبة بشكل خاطئ، على سبيل المثال لابد من كتابة التاريخ كالتالي يوم/ شهر/ سنة، أما إذا كان اليوم الأول شهر مكون من رقم واحد فقط، لابد أن تضع بجانبه صفر كالأتي ( 08/04/1966).
- إذا كنت خارج العراق لابد من اختار أنك خارج البلاد.
تحديث بيانات المتقاعدين عبر الهيئة الوطنية للتقاعد العراقية
حتى يتمكن المواطن من تحديث البيانات لابد من اتباع الطرق التالية:
- الدخول إلى موقع وزارة المالية من خلال الرابط www.mof.gov.iq
- سوف يتم الدخول إلى موقع الهيئة الوطنية من خلال موقع وزارة المالية.
- اختيار كلمة تحديث بيانات المتقاعدين.
- الدخول إلى استمارة تحديث بيانات المتقاعدين.
- كتابة كل البيانات المطلوبة بشكل صحيح والتي منها الاسم الأول واسم الأب واسم الجد حتى الاسم الخامس وهو اللقب، ثم كتابة اسم الأم بالكامل.
- ثم كتابة رقم البطاقة ورقم الهوية ورقم السجل.
- ثم كتابة تاريخ ميلادك، وتحديد الجنس سواء ذكر أو أنثى، وكتابة هوية الأحوال الشخصية.
- كتابة رقم الصحيفة ودائرة الأحوال من أي جهة صادرة ووثيقة الإقامة إذا كنت من الجنسيات الغير عراقية.
- اختيار المحافظة أو مكان السكن.
- اختيار المهنة الحالية لمن يتسلم المرتب للمتقاعد و هم الأشخاص الذين يستلمون الراتب بالنيابة عنك.
- كتابة الحالة الزوجية، ثم كتابة الرقم التقاعدي الموجود بهوية المتقاعد ثم أدخال رقم الموبايل.
- سيظهر أمامك بعض الأسئلة تقوم بالإجابة عليها بشكل صحيح ثم قم بتخزين المعلومات.
- سوف تستلم بعد ذلك راتبك التقاعدي.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحديث بيانات المتقاعدين 2021 عبر الهيئة الوطنية للتقاعد الوطنية العراقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.