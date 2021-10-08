حالات ايقاف معاش التقاعد 1443 من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

حالات ايقاف معاش التقاعد 1443 هي حالات يسقط فيها حق المواطن من الحصول من الدعم من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، ومن المعروف أن المؤسسة العامة للتأمينات هي من أهم المؤسسات التي توجد داخل المملكة، والمؤسسة العامة هي مؤسسة خاصة مستقلة مادياً وإدارياً، والهدف منها الإشراف والتطبيق علي تنفيذ نظام التامينات الاجتماعية، وكمتا تعد من اهم الجهات المسؤولة عن تحصيل قيمة الاشتراكات الخاصة بالتامين من قبل المشتركين، وتعمل علي دفع قيمة التعويض للحالات المستحقة وفق القانون المعمول به داخل المملكة.

حالات ايقاف معاش التقاعد 1443

من خلال المقال يمكنك التعرف علي طريقة احتساب راتب التقاعد المبكر، قد قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالإعلان علي صفحتها الرسمية علي موقع تويتر عن الحالات التي سوف يتم ايقاف المعاش الخاص بها للمتقاعدين وفق النظام الجديد للمؤسسة، والحالات التي سوف يتم إيفاقها هي كالتالي:

في حالة وصول احد أبناء المستفيدين للسن القانوني عند 21 عاماً وانتهاء فترة دراستهم.

انتهاء مدة العجز الصحي لمستفيدي معاش التقاعد.

في حالة وفاة المستفيد من معاش التقاعد.

يتم الإيقاف في حالة زواج المستفيد أو المستفيدة مرة أخري.

في حالة عمل المستفيد في احد وظائف القطاعات العامة ” المؤسسات الحكومية”.

التحقق السريع التامينات الاجتماعية

بعد عرض حالات ايقاف معاش التقاعد 1443، فيمكننا معرفة طريقة عملية التحقق السريع للتأمينات الاجتماعية، حيث تم الإشارة الي أن هذه الخدمة الالكترونية هي خدمة مميزة قامت المؤسسة بتوفيرها لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية ، وبمكن للمواطني المشتركين في الخدمة مساعدة المشتركين في التامينات للتعرف علي تفاصيل الاشتراكات الخاصة بهم في التامينات من عدمه وتتم عملية التحقق السريع للتأمينات الاجتماعية عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول الي موقع التامينات الاجتماعية.

اختيار خدمة التحقق السريع التي تظهر في قسم الخدمات العامة.

الضغط علي خيار التحقق الآن.

اختيار الخدمة المطلوبة من الخدمات المتوفرة كالتالي:

خدمة الشهادة الالكترونية.

الحالة الوظيفية.

خدمة أهلية ساند.

المستحقات التأمينية.

إضافة رقم السجل المدني.

يتم إضافة رمز التحقق.

الضغط على خيار التحقق

رقم التامينات الاجتماعية الموحد

حرصا من المؤسسة علي توفير خدمات مميزة للمواطنين لتوفير الوقت والجهد عليهم ، فقد قامت بتوفير خط موحد يمكنك من خلاله معرفة جميع التفاصيل التي يرغب بها المواطنين والرقم هو : 800124334 .