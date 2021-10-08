بشار الأسد يسمح لعمه رفعت الأسد بالعودة إلى البلاد

قالت صحيفة "الوطن" السورية مساء الجمعة، إن رئيس البلاد بشار الأسد سمح لعمه رفعت الأسد بالعودة إلى سوريا.
وأضافت الصحيفة أنه ومنعا لسجنه في فرنسا، ترفع الرئيس الأسد عما فعله وقاله رفعت الأسد، وسمح له بالعودة إلى البلاد، مثله مثل أي مواطن سوري آخر، ولن يكون له أي دور سياسي أو اجتماعي.
وأكدت "الوطن" أن رفعت الأسد عاد ظهر الخميس إلى دمشق بعد أن أمضى أكثر من 30 عاما في أوروبا كمعارض.
وأوضحت الصحيفة أن رفعت الأسد وصل إلى دمشق وذلك منعا لسجنه في فرنسا بعد صدور حكم قضائي وبعد مصادرة ممتلكاته وأمواله في إسبانيا أيضا.
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