اخترع فريق من المهندسين في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا بالولايات المتحدة روبوتا قادرا على المشي والطيران، وأطلقوا عليه اختصارا لقب "ليو".
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن الروبوت في الأصل عبارة عن طائرة بدون طيار، لكنه يحتوي كذلك على قدمين تساعدناه على المشي.
وأوضحت أن الروبوت يعرف باسم "ليو"، وقد تم تصنيعه بالاعتماد على أجزاء متفرقة من روبوتات وطائرات بدون طيار، تم العثور عليها في مختبر معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا في مدينة باسادينا.
وذكرت الصحيفة أن "ليو"، الذي يبلغ ارتفاعه نحو 76 سنتمترا، قادر على المشي والتزحلق، وبإمكانه في لمح البصر الطيران في الهواء.
وبمقدور الروبوت السير لوحده بسرعة 20 سم في الثانية، وقد تزداد السرعة في حال اختار "الطيران المتقطع".
وذكر فريق المهندسين أنه يمكن استغلال "ليو" في المهمات التي يصعب على الروبوتات والدرونات الحالية تنفيذها، مثل المشي على الحبل وركوب لوح التزلج..
ولم يذكر الفريق متى سيكون الروبوت الجديد متاحا للاستخدام التجاري، أو بكم سيجري عرضه للبيع، "لأنه لا يزال في مرحلة البحث والتطوير".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. ابتكار روبوت يمشي على الحبل ويطير في الهواء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.