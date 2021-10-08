7 نجوم قد يبدأون "ثورة نيوكاسل" في يناير

أشعل خبر استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على نادي نيوكاسل الإنجليزي وكالات الأنباء مساء الخميس، وبدأت مواقع كرة القدم والجماهير، على حد سواء، التنبؤ بالنجوم الذين سيرتدون القميص الأسود والأبيض.

وقد يبدأ النادي الإنجليزي بحملة التعاقد مع النجوم الجدد، في يناير المقبل، خلال سوق الانتقالات الشتوية.

ولكن واقعيا، لن يبدأ النادي الإنجليزي بالتعاقد مع نجوم النخبة، مثل كيليان مبابي وإيرلنغ هالاند وبول بوغبا، بشكل فوري، وقد يلجأ لنجوم "الصف الثاني" في يناير، لتعزيز الفريق، قبل التعاقدات "الضخمة" لاحقا في الصيف.

وهنا نستعرض أبرز الأسماء التي من الممكن أن يتم التعاقد معهم من قبل نيوكاسل، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

نجوم برشلونة

الأزمة المالية التي يعاني منها نادي برشلونة الإسباني، قد تكون هدفا "مغريا" لإدارة نيوكاسل، للتعاقد مع نجوم برواتب ضخمة جدا على إدارة برشلونة.

ومن بين هؤلاء النجوم، البرازيلي فيليب كوتينيو، الذي يمثل عقبة للنادي الكتالوني، كما أن انتقاله لناد إنجليزي جديد قد يعيده لمستواه المتميز أيام ليفربول.

ومثل كوتينيو الجناح الفرنسي الموهوب عثمان ديمبيلي، الذي قد يحاول نيوكاسل التوقيع معه، وإعطائه فرصة جديدة للتألق بعد أن طغت الإصابات على مسيرته في برشلونة.

النجم الثالث في برشلونة، هو لاعب الوسط الإسباني سيرجي روبرتو، الذي يتقاضى راتبا "ضخما" في ناديه الحالي، ولا يلعب بشكل مستمر في الفريق الأساسي.

مهاجم أرسنال

خيار الهجوم المنطقي حاليا، هو مهاجم أرسنال، الفرنسي أليكساندر لاكازيت، الذي يقضي فترة عصيبة في لندن، بالرغم من موهبته الكبيرة التي لا غبار عليها.

ميزان الوسط

لموازنة خط الوسط، قد يسعى نيوكاسل للتعاقد مع لاعب وسط أي سي ميلان فرانك كيسي، الذي كثرت أنباء رحيله عن النادي الإيطالي.

انتقال النجم الإيفواري إلى نيوكاسل سيمنحه الانتقال الذي يبحث عنه، كما أنه سيضيف ثقلا في خط الوسط الدفاعي لنيوكاسل.

أزمة الإنتر

أزمة إنتر ميلانو الإيطالي تتيح أيضا خيارات جيدة لنيوكاسل، منها المدافع السلوفاكي المتألق ميلان سكرينيار، الذي قد يبحث عن تحد جديد خارج إيطاليا.

حارس مرمى جديد

قدوم الإيطالي جانلويجي دوناروما إلى باريس سان جرمان، وضع الحارس الكوستاريكي المتألق كيلور نافاس، جليس دكة البدلاء.

وصول نيوكاسل للواجهة الآن، قد يفتح بابا لفرصة جديدة لنافاس للانتقال إلى إنجلترا، من دون التخلي عن راتبه الضخم الذي يتقاضاه في باريس.