السعودية.. سقوط مقذوف معاد على مطار الملك عبدالله بجازان

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، بأنه في مساء اليوم الجمعة سقط مقذوف معادٍ على مطار الملك عبدالله بجازان.

وأفاد العميد المالكي بوجود خمس 5 إصابات طفيفة بين المدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار - حتى نشر هذا البيان -. وأشار المتحدث إلى أن الحادث يجري متابعته من الجهات المختصة. ويمر من خلال مطار الملك عبدالله بجازان آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة.

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