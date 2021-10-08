وزير الإعلام اليمنى: تورط ميليشيا الحوثى فى تهريب وتجارة المخدرات

جدة - نرمين السيد - قال وزير الإعلام اليمنى، معمر الإريانى، إن ميليشيا الحوثى المدعومة من إيران تدير مئات الشبكات لتهريب وتجارة المخدرات والايقاع بعشرات الآلاف من الضحايا من فئة الشباب، حسبما أفادت قناة "العربية- الحدث".





ووصف الإريانى فى تغريدات على صفحته بموقع تويتر، الجمعة، التقارير والمعلومات عن حجم تداول المخدرات فى مناطق سيطرة ميليشيا الحوثى بـ"المفزعة". وقال إن "مئات الشبكات التى باتت تنشط برعاية حوثية كاملة فى التهريب والاتجار والترويج والايقاع بعشرات الآلاف من الضحايا من فئة الشباب، فى مخطط خطير لاغراق اليمن بهذه الآفة". وأوضح ان التقارير الواردة من مناطق سيطرة ميليشيا الحوثى تؤكد تورط قيادات حوثية بارزة فى شبكات الاتجار بالمخدرات واتخاذها كمصدر رئيسى لتمويل ما تسميه"المجهود الحربى"، مشيراً إلى استدراج واستقطاب ميليشيا الحوثى، الآلاف من الشباب للانخراط فى صفوفها، والزج بهم فى معاركها العبثية التى تستهدف أمن واستقرار اليمن والمنطقة. ولفت وزير الإعلام اليمنى إلى أن هذه المعلومات امتداد للتقارير التى تؤكد تورط نظام طهران وميليشياته الطائفية فى المنطقة وعلى رأسها حزب الله اللبنانى فى صناعة وتجارة المخدرات، واتخاذه مصدر رئيسى لتمويل أنشطتها الارهابية، وتنفيذ سياستها التدميرية وطموحاتها التوسعية، واستغلال وتدمير الطاقات البشرية فى البلدان المستهدفة. وتعد تجارة وتهريب المخدرات أحد مصادر الدخل التى تعتمد عليها ميليشيا الحوثى وقياداتها ومشرفيها لتمويل عملياتها الحربية وإثراء قياداتها ومشرفيها.

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