موعد المولد النبوي الشريف 2021 رسائل تهنئة بمولد النبي 1443

موعد المولد النبوي الشريف 2021 إن للمولد النبوي الشريف مكانة خاصة عند المسلمين، لأنه يمثل احتفاء بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول هجريًا، ويبحث العديد من المسلمين من مختلف البقاع عن موعد المولد النبوي لهذا العام 2021 م، و سنبين فيما يلي موعد المولد النبوي لهذا العام 2021م.

موعد المولد النبوي الشريف 2021

وطبقًا للهيئة الفلكية للبحوث فإن موعد هذا اليوم المبارك هو يوم 18 من شهر أكتوبر الحالي 2021م، وهو الموافق ليوم 12 من شهر ربيع الأول 1443هجريًا، ويعد هذا اليوم إجازة رسمية ذات أجر مدفوع للعاملين بالقطاع الحكومى والخاص، وطبقًا للقانون الخاص بالعمل فإن اجازة هذا اليوم سترحل ليوم الخميس الموافق 21 من نفس الشهر 2021م.

المولد النبوي الشريف 1443

يعد هذا اليوم مناسبة عظيمة للمسلمين وهو يوم ميلاد النبي محمد صلي الله عليه وسلم، ويحتفل المسلمون عبر مجموعة من الأنشطة الجماعية والفردية الفريدة والتي تعطي هذه المناسبة قيمة دينية، ويحتفل بعض الناس في هذا اليوم من خلال شراء السمسمية وحلوى المولد واقتناء عرائس للأطفال.

رسائل تهنئة بمولد النبي 1443

لد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء .. متباركين .

بأنوار النبي أمسيك وبمولده اهنيك وادعي ربي من الكوثر يسقيني ويسقيك.

إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها .

مستحيل تشرق الشمس وما تضويك ومستحيل يجي مولد الرسول الأعظم ( ص ) وما أهنيك .

حكم الدين حول الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

ان هذه المناسبة لم يحتفل بها أحد من الصحابة أو أي من الأئمة الأربعة، إلا أن عدد من العلماء قد أجاز الاحتفال بهذه المناسبة وذلك عبر إقامة الأمسيات ذات الشكل الديني والتي تحث المسلمين على أخذ الرسول قدوة لهم، وبالوقت ذاته يرى مجموعة أخرى من العلماء بأنه لا يجوز الاحتفال بهذه المناسبة، حيث أنها لو كان يجب الاحتفال بها لكان وصى عليها الرسول، وبالرغم من الاختلاف حول حكم الاحتفال بالمولد النبوي إلا أنها من إحدي المناسبات التي يتابعها المسلمين سنويًا.