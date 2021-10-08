موعد الاكتتاب الجديد 1443 في السعودية

موعد الاكتتاب الجديد في السعودية، يبدأ الاكتتاب لدى معظم الشركات في السعودية مع بداية العام الجديد، والاكتتاب يقصد به أن يمتلك الفرد سواء للأسهم أو أن يشارك في سوق الأموال بالأسهم وتلك الأسهم تقدم من الشركات التي تقوم بالمساهمة في السوق السعودية، ويتم تحديد قيمة هذا السهم وفقًا لقيمته في الشركة وأعمال تلك الشركة، تابعوا معنا لكي تعرفوا على موعد الاكتتاب الجديد في السعودية.

موعد الاكتتاب الجديد في السعودية

تعلن كل شركة من شركات الاكتتاب في السعودية عن الموعد الذي ترغب في بدء اكتتابها بها حسب رغبتها فهو ليس له موعد محدد، فمع بداية كل اكتتاب تقوم الشركة من خلال الموقع الرسمي للسوق المالي بتحديد التفاصيل المطلوبة عن شراء الأسهم وامتلاكها والاكتتاب لدى الشركة، من حيث توضيح سعر السهم وتفاصيله لكي يقوم العملاء باختيار القيمة التي يرغبون بشرائها واختيار قيمة الأسهم الأعلى لدى الشركات ليتم الاكتتاب لدى هذه الشركات للحصول على ربح أكثر.

طريقة التعرف على الاكتتابات المتاحة

لكي يقوم الفرد بمعرفة الاكتتابات المتاحة من الشركات المختلفة في السعودية يتم اتباع الخطوات القادمة:

التوجه الرابط موقع السوق المالي الرسمي.

من الاختيارات الواضحة أمامك في القائمة الرئيسية قم باختيار الأسواق.

ومن القائمة المنبثقة يتم تحديد الإدراجات ومن ثم الضغط على تبويب الاكتتابات.

يتم بعد ذلك إظهار جميع الاكتتابات المتاحة في الفترة الحالية وموعد انتهائها وتفاصيل عن الشركة التي تقدم تلك الاكتتابات.

مستندات الاكتتاب المطلوبة

والآن لكي يقوم الفرد بالتعرف على طريقة التقديم على الاكتتاب في الشركة التي يرغب بها عليه أن يقوم بتوفير المستندات التالية: