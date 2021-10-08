عاجل.. إصابة 5 أشخاص فى سقوط صاروخ حوثى بمطار الملك عبدالله بجازان

جدة - نرمين السيد - واعترضت الدفاعات السعودية، أمس الخميس، صاروخا باليستيا ومسيرة مفخخة أطلقا نحو خميس مشيط، حسبما أفادت قناة "العربية- الحدث".

وكان تحالف دعم الشرعية فى اليمن أعلن، الأربعاء، أن الدفاعات السعودية اعترضت مسيّرة مفخخة حوثية حاولت تنفيذ هجوم على مطار أبها الدولى.

وأضاف أن شظايا اعتراض الهجوم تناثرت وسقطت فى محيط مطار أبها الداخلى ما أدى إلى الإصابات والتلفيات المذكورة.