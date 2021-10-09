جرحى في هجوم بطائرة مفخخة على مطار الملك عبد الله بجازان

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، ليلة السبت، أن طائرة مسيرة مفخخة استخدمت في محاولة استهداف المدنيين في مطار الملك عبد الله في جازان جنوب غربي السعودية، مما أدى إلى إصابة 5 أشخاص.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن تحالف دعم الشرعية في اليمن قوله، إن الهجوم يأتي في إطار المحاولات العبثية لاستهداف المدنيين بالمطارات المدنية، وإنه سيتم التعامل مع مصادر الهجوم.

وأكد التحالف أن إجراءاته العملياتية لحماية المدنيين تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وفي وقت سابق ليلة السبت، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، بسقوط مقذوف معادٍ على مطار الملك عبد الله بجازان.

وأوضح العميد المالكي أن الهجوم أسفر عن إصابة خمسة أشخاص بجروح طفيفة بين المدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار، وأن الحادث يجري متابعته من الجهات المختصة.

ويمر من خلال مطار الملك عبد الله في جازان آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة.