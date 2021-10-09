البيت الأبيض يرفض منح امتياز تنفيذى لترامب ويأمر بنشر وثائق اقتحام الكونجرس

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكى، فى تصريحات للصحفيين، إن الإدارة الأمريكية ستدعم جهود لجنة الكونجرس فى التحقيقات، مضيفة: "ضمن هذه العملية، حدّد الرئيس أن الامتياز التنفيذى الذى يحتاجه ترامب للإبقاء على سرية السجلات) ليس له ما يبرره بالنسبة لتلك المجموعة الأولى من الوثائق" التى توثق فترة الهجوم على الكابيتول، والتى قدمها الأرشيف الوطنى للبيت الأبيض، حسب ما نقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية عبر موقعها الإلكترونى.
وتابعت "هذه فقط المجموعة الأولى من الوثائق، وسنقيم مظاهم الامتياز فى كل حالة على حدة، لكن الرئيس أيضا كان واضجا فى أنه يعتقد أنها من الأهمية القصوى لكل من الكونجرس والشعب الأمريكى الفهم الكامل لأحداث ذلك اليوم لمنعها من الوقوع مجددا".
كان الآلاف من أنصار ترامب قد حاصروا واقتحموا مقر الكونجرس فى 6 يناير الماضى أثناء استعداد النواب لعقد جلسة التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية التى اعتبرها المحتجون مزورة، فى سابقة هى الأولى فى التاريخ الأمريكى. وشهدت عملية الاقتحام أعمال تخريب وقُتل على إثرها 5 أشخاص. واتُّهم ترامب بالتحريض على تلك الاحتجاجات، ما دفع الديمقراطيون لمحاولة عزله من خلال الكونجرس.
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