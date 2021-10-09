خصم يصل إلى 60% ضمن عروض هايبر بنده Panda على جميع المنتجات حتى نفاذ الكميات

سوف نحدثكم اليوم عن أفضل وأكبر ماركتات الدول العربية، وخاصة دول الخليج العربي، حيث يقدم الماركت أفضل عروضه المميزة على أسعار منتجاته بأنواعها المنتشرة في جميع فروعه وأقسامه، وتصل قيمة الخصم في هذه الفروع خلال شهر أكتوبر إلى 50%، و60% بمناسبة الإحتفال بالذكرى السنوية لعيد افتتاح هايبر بنده hYPER pANDA بالمملكة، وسوف نقدم لكم اليوم آخر عروض هايبر بنده Panda فيما يلي التفاصيل:

عروض هايبر بنده Hyper Panda بالمملكة العربية السعودية خلال أكتوبر

يتوفر بجميع فروع هايبر بنده Hyper Panda بالمملكة العربية السعودية الكثير من الخصومات على أسعار: حلوى بيز Pez، وكذلك خصم آخر على سعر الحلويات بالزبدة والكريمة من ويرترس بحجم واحد كيلو، كما يتوفر لديهم خصم آخر على سعر شكولاتات لوكر Locker، وكذلك خصم آخر على سعر ويفر لوكر كريم نويستي Loacker wafer creme noiserette، كما يتوفر لديهم عروض مميزة على أسعار ميني ويفرز بالشكولاتة من بهلسن.

عروض بنده الصفحة الرئيسية من موقع بندة ومجله بنده

يتوفر أيضاً لدى هايبر بنده بالمملكة العربية السعودية العديد من الخصومات على أسعار: خصم خاص على سعر الويفر الأصلي من لوكر، وعلى سعر ويفر تورتينا من لواكر، كما يتوفر لديهم تخفيضات مميزة على أسعار كوكيز ريليش مميز المذاق، كما يتوفر لديهم تخفيضات خاصة على أسعار بسكويت ويفر ميموريز بالشكولاتة من جوي بالكريمة، وكذلك يتوفر خصم آخر على سعر شكولاتة هيرشيز كريس بالحليب، كما يوجد لديهم أيضاً خصومات خاصة على أسعار ليسز بورقات سوبر باور، كما يتوفر منهم أيضاً تخفيضات خاصة على أسعار حلاوة الجيلي بورقات، وعلى سعر بسكويت الساندويتش بالشكولاتة من لواكر، كما يتوفر لديهم خصم آخر على سعر بسكويت بالفانيليا من لوتوس بيسكوف Lotus.

عروض بنده الأسبوعية من هايبر بندة Hyper Panda بالمملكة

يتوفر لدى هايبر بنده Panda بالمملكة العربية السعودية العديد من الخصومات على أسعار جميع المنتجات الغذائية، وإليكم تفاصيل عن عروض منتجات الأجبان، ومنها: خصم خاص على سعر الجبنة البيضاء من داري، كما يتوفر لديهم أيضاً خصومات خاصة على أسعار الجبنة الشيدر من بريزيدون، كما يتوفر لديهم أيضاً تنزيلات خاصة على سعر الزبدة الغير مملحة من بريزيدون، وكذلك خصم خاص منهم على سعر الجبنة الموتزاريلا المبشورة.