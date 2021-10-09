عدد وفيات كورونا في البرازيل يتخطى عتبة جديدة

أفادت وزارة الصحة البرازيلية أن إجمالي عدد الوفيات من جراء فيروس كورونا تخطى عتبة 600 ألف في البلاد.

كما سجلت البرازيل، التي يبلغ عدد سكانها 213 مليون نسمة، أكثر من 21.3 مليون إصابة بفيروس كورونا. وتعد البرازيل ثاني أكثر الدول تضررا بالفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، على الرغم من اعتقاد العديد من الخبراء أن الأرقام الرسمية للحكومة لا تعكس الواقع.

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