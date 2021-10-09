ماكرون: فرنسا لا تنوى مواصلة وجودها العسكرى فى مالى لفترة طويلة

جدة - نرمين السيد - وقال: "أعتقد أن فرنسا ليس مقدرا لها أن تحافظ على وجودها العسكرى فى مالى لفترة طويلة. ولهذا السبب نقوم حاليا بإغلاق قاعدتنا العسكرية فى تيساليت وكيدال شمال مالى.. هدفنا ليس أن يكون لدينا جيش وقواعد".

وأضاف: "أريد أن نغلق قواعدنا العسكرية فى أسرع وقت ممكن، لكن هذه العملية مرتبطة بإعادة مالى دولة قوية، وأيضا بتنفيذ مشاريع استثمارية".

وجاءت تصريحات الرئيس الفرنسى خلال منتدى إفريقيا - فرنسا، والذى تعرضت فيه باريس لانتقادات شديدة من قبل عدد من المشاركين الأفارقة وعلى وجه الخصوص، دعا المدون السنغالى شايك فال فرنسا إلى "التوقف عن التعاون مع الرؤساء الدكتاتوريين".