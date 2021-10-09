سداد فاتورة فرجت الراجحي 1442 عبر منصة أبشر وخدمة مباشر الراجحي بالخطوات، لقد قامت وزارة الداخلية السعودية بإطلاق العديد من الخدمات الإلكترونية المميزة هذا عن طريق المنصة الرسمية التابعة لها علي الإنترنت وهي منصة أبشر الإلكترونية، ومن ضمن هذه الخدمات المميزة هي خدمة فرجت الراجحي للموقوفين ماليا، والهدف من هذه الخدمة هو تقديم المساعدة لكل الغارمين المحتجزين داخل السجون الغير قدراين علي سداد الديون الخاصة خصوصا في عهد إنتشار فيروس كورونا المستجد وما نتج عنه من تدهور لاقتصاد الدول، ولهذا تم تصميم هذه الخدمة، واليوم سوف نقدم لكم طريقة سداد الفاتورة عبر منصة أبشر بالخطوات وأيضا عن طريق خدمة مباشر الراجحي.

سداد فاتورة فرجت الراجحي عبر منصة أبشر

يتمكن المواطنون داخل المملكة العربية السعودية من الاستفادة بخدمة فرجت بصورة إلكترونيية عن طريق القيام بالدخول إلي المنصة الإلكترونية لأبشر وبعد ذلك القيام بالخطوات الأتية:

أولا القيام بالدخول مباشرة إلي موقع الخدمات الإلكترونية بنظام أبشر وزارة الداخلية.

ثم عليك تسجيل الدخول علي المنصة عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور صحيحة

وبعد ذلك عليك الدخول إلي صفحة خدماتي

وبعدها قم باختيار منصة فرجت.

وبعد ذلك الدخول علي خيار سداد الفواتير حتي تتمكن من سداد الديون.

وبعدها عليك القيام بإدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح

وبعد ذلك سيتم تحديد الموقوف المرغوب سداد ديون وتحديد المبلغ المرغوب دفعه.

وبعدها اختيار الطريقة للسداد المناسبة لدفع الديون

وبعدها ييتم الإفراج عن الشخص الموقوف بعد تسديد المبلغ المستحق.

طريقة السداد عبر خدمة مباشر الراجحي

يتمكن المواطن الموقوف ماليا معرفة الفواتير المستحقة عبر بنك الراجحي بشكل إلكتروني ، والقيام بجمع هذه الفواتير في عمليات البيع والشراء، هذا عن طريق القيام بالخطوات الأتية:

القيام بالدخول مباشرة إلي موقع بنك الراجحي الإلكتروني الرسمي.

ثم القيام بتحديد الفاتورة الخاصة بالمواطن الموقوف ماليا المرغوب في سدادها.

ثم تسجيل الدخول إلي الحساب علي بنك الراجحي

وبعدها يتم الضغط علي خيار خدمات المدفوعات.

ثم القيام بالضغط علي خيار سداد لمرة واحدة

وبعدها يتم الدخول علي خيار من بين القائمة التي ستظهر لك خدمات حكومية

وبعدها الضغط علي خيار التنفيذ القضائي

وبعد ذلك النقر علي رقم الفاتورة الخاصة بالموقوف ماليا، تعرف أيضا على طريقة تفعيل حساب أبشر عن طريق الأهلي موبايل والخطوات

طريقة التسجيل في فرجت 1443

ويتمك المواطنين من الدخول التسجيل في خدمة فرجت عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة الأتية :

القيتم بتسجيل الدخول في موقع الخدمات الإلكترونية لمنصة أبشر الإلكترونية الرسمية لوزارة الداخلية من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور والضغط علي خيار دخول.

وبعدها الدخول على خيار خدماتي

وبعدها عليك الضغط على كلمة خدمات

ثم القيام بالضغط علي المديرية العامة للسجون.

وبعد ذلك تحديد الفئة والمنطقة المراد سداد الديون عنها

ومنها سيتم الاحتفاظ برقم فاتورة السداد الخاصة بالغارمين المرغوب الحصول علي المساعدة لهم.

ثم سيدفع الفاتورة بشكل كامل أو جزء منها هذا من خلال السداد البنكي.

سداد فاتورة فرجت الراجحي عبر الصراف الآلي للراجحي

كما يتمكن المواطن من القيام بسداد فاتورة فرجت الراجحي أيضاً عبر الصراف الآلي الخاص بمصرف الراجحي. حيث أتاح البنك هذه الخدمة للتسهيل على المواطن سداد الفاتورة في أي وقت. ويمكننا ذكر طريقة السداد كما يلي: