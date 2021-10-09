10 جرحى بهجوم حوثي على مطار الملك عبد الله في جازان

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، ليلة السبت، عن إصابة 10 أشخاص مدنيين، في هجوم شنته ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، باستخدام طائرة مسيرة مفخخة، على مطار الملك عبد الله في جازان جنوب غربي السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، إن "طائرة مسيّرة مفخخة استخدمت بمحاولة الهجوم العدائي على مطار الملك عبد الله بجازان من قبل المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران".

وأوضح المالكي في بيان نشرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الهجوم أسفر عن 10 إصابات بين المدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار، من بينهم 6 مسافرين وعاملين سعوديين، و3 عاملين من بنغلاديش، وعامل سوداني.

وأضاف البيان: "كما نتج عن المحاولة العدائية وقوع أضرار مادية بسيطة وتهشم زجاج بعض الواجهات بالمطار".

وقال المالكي إن "الميليشيات الحوثية الإرهابية مستمرة في ممارساتها اللاأخلاقية بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وأضاف أن "استهداف مطار مدني قد يرقى إلى جريمة حرب لتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية حماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وأكد المالكي أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال العدائية والتجاوزات اللاأخلاقية من الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، مستمرة في تنفيذ الإجراءات العملياتية لتحييد مصادر التهديد لحالات الدفاع عن النفس والهجوم الوشيك بما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

في غضون ذلك، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة ثانية، حاولت استهداف المدنيين في مطار الملك عبد الله بجازان.

ووصف التحالف في بيان محاولات الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين بالمطارات المدنية، بأنها "عبثية"، وقال: "لا زلنا نمارس ضبط النفس".

ونشرت قياده القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن صورا تظهر بقايا حطام وأجزاء الطائرة المسيرة المفخخة الثانية التي تم اعتراضها وتدميرها من قبل الدفاعات السعودية، وإفشال محاولة استهداف المدنيين بمطار الملك عبد الله في جازان.