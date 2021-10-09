darsak.gov.jo/auth/login تسجيل دخول الطلاب عبر منصة درسك للاختبارات الشهرية والتقييمية

darsak.gov.jo/auth/login تسجيل دخول الطلاب عبر منصة درسك الإلكترونية للتعليم الرقمي عن بعد، حيث أطلقتها وزارة التربية والتعليم الأردنية لتكون البديل الآمن للذهاب إلى المدارس وتكون أيضا المنصة الخاصة بالشروحات أونلاين من خلال الدخول عبر الحساب الشخصي لكل من الطالب والمعلم، وتقوم المنصة أيضا بتقديم العديد من الخدمات الأخرى والتي تهدف لتحسين العملية التعليمية بالمملكة.

المنصات الرقمية بوزارة التربية والتعليم

قامت وزارة التعليم استعدادا للعام الجديد باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتدابير للخروج بعام دراسي ناجح من كافة الجهات، حيث حرصت على تسجل الطلاب في موقع وزارة الصحة للحصول على المطعوم، لقاحات فيروس كرونا، ليتم تحصين لغالبية العظمى من الطلاب والمعلمين والعاملين بالمجال التعليمي، وجميع المتواجدين على أراضي المملكة بما يعود بالنفع على تراجع أعداد الإصابات اليومية من الفيروس الذي يطل على البلاد بالموجة الرابعة له بشكل جديد، كما أطلقت الوزارة ألية التعامل مع العملية التعليمية في العام الجديد.

أليات العملية التعليمة بوزارة التعليم

أطلقت وزارة التعليم في اجتماعاتها مع الجهات المسؤولة قبيل انطلاق العام الدراسي 1443-2021 وذلك بتجهيز المدارس لاستقبال الطلاب من جديد في العام الحالي، بعد توقف عامين كاملين بسبب انتشار فيروس كرونا، وذلك بعد أن تعاونت وزارة التربية والتعليم مع وزارة الصحة لتلقيح أكبر عدد من الشعب وعمل مناعة عامة لمجابهة انتشار فيروس كرونا، كما أعدت المدارس جيدا لاستقبال الطلاب مع الحرص على استمرار استعمال المنصات التعليمية الخاصة بالتعليم الإلكتروني عن بعدن وذلك كإجراء احترازي لعودة توقف الدراسة من جديد، وكذلك لتعليم الطلاب المعزولين بالمنزل وتقديم شرح المواد الدراسية اللازمة لهم من خلال الدروس الإلكترونية على الهواء بالتواصل المباشر مع المعلم والطالب، كما تقوم الوزارة بالاعتماد على المنصة التعليمية، منصة درسك التعليمية، لأداء الاختبارات الشهرية والرقمية.

يقوم الطالب بتسجيل الدخول على رابط تسجيل منصة درسك التعليمية. يتم إدخال الرقم الوطني للطالب الأردني. يقوم الطالب الغير أردني من المقيمين بالملكة بإدخال الرقم التعريفي. يتم كتابة تاريخ الميلاد كاملا (باليوم – الشهر – السنة). يقوم الطالب بتسجيل الدخول على المنصة. يتم اختيار السنة الدراسية التي يريد متابعة الدروس الإلكترونية عليها. يقوم باختيار المادة الدراسية.

darsak.gov.jo/auth/login تسجيل دخول الطلاب عبر منصة درسك للاختبارات الشهرية والتقييمية