لإخفاء الإخفاقات .. ترامب يتهم إدارة بايدن بإسكاته

جدة - نرمين السيد - واعترف ترامب بأنه توجه إلى إدارة الأرشيف الوطنى بطلب عدم تقديم الوثائق حول أعماله فى 6 يناير الماضي، اليوم الذى اقتحم فيه أنصار ترامب مبنى الكابيتول، للجنة الخاصة للكونغرس التى تحقق فى تلك الأحداث.

وقال ترامب فى بيان له، تعليقا على منعه من إخفاء المعلومات عن أحداث 6 يناير، إنه كان يسعى "إلى حماية مؤسسة الرئاسة والدستور ومبدأ فصل السلطات".

وأضاف أن "الحقيق المزور لتلك اللجنة غير متعلق بأحداث 6 يناير، بل هو يهدف إلى استغلال موارد أجهزة الدولة لإسكات ترامب وحركة "نجعل أمريكا عظيمة مجددا".

وتابع: "وهو يهدف أيضا إلى صرف الانتباه من استسلام بايدن فى أفغانستان والإخفاقات مع فيروس كورونا والحدود والجريمة التى تؤدى إلى مصرع أو إفلاس أمريكيين".

واعتبر ترامب أن إدارة بايدن لا تريد أن يرى الأمريكيون "شدة الهزائم التى منيت بها أمريكيا بسبب عدم كفاءتها".