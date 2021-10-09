مدرستي اختبارات ekhtibar.moe.gov.sa للدخول اليومي لأداء الاختبارات الشهرية لشهر صفر – أكتوبر 2021 للطلاب في جميع الصفوف الدراسية والتي يتم تعميم تلك الاختبارات، حسب الطريقة التي تدرب عليها الطلاب بالاختبارات المركزية بالشهر الماضي، على تبدأ الاختبارات للطلاب المتواجدين بالمدارس بالرقم السري للطلاب.

مدرستي اختبارات ekhtibar.moe.gov.sa رابط تسجيل دخول الطالب للاختبارات الشهرية والتقييمية

انطلق العام الدراسي الجديد منذ والي شهر عبر جميع مدارس وزارة التربية والتعليم في جميه محافظات المملكة، وقد اجتمع السيد وزير التربية والتعليم مع مديري الإدارات التعليمية في جميع المديريات التعليمية لوضع الخطة الدراسية والآلية الخاصة بالعام الجديد، حيث قامت الوزارة باجتماع جميع أعضائها بإقرار خطة الدراسة بالعام الدراسي الجديد بتوضيح العديد من النقاط العريضة لهذا العام للطلاب والتي تتلخص في التالي:

إطلاق العام الدراسي الجديد للتعليم في الفصول الدراسية بالمدارس في جميع المحافظات.

الحرص على حصول جميع افراد الكادر التعليمي للقاح كرونا وأيضا الطلاب في المراحل العليا ابتداء من عمر 18 عام.

قامات الوزارة بالتشديد على تعقيم المدارس وارتداء الطلاب للكمامات وتحديد جدول دراسي تحرص فيه الوزارة على تقليلي أعداد الطلاب المتواجدين بشكل يومي في الفصول الدراسية.

يتم الإبلاغ الفوري عن الإصابات الجديدة بفيروس كوفيد 19 في المدارس ويتم إغلاق المدارس المصابة لحين التعقيم.

يكون من حق الطالب التعليم إلكترونيا عبر منصة مدرستي في حال تمت إصابته أو أغلاق مدرسته.

تم تخصيص منصة روضتي للفئات العمرية المبكرة برياض الأطفال ولم يتم السماح لهم هذا العام بالذهاب للمدارس كباقي المراحل الدراسية.

يقوم الطلاب المسجلين في منصة مدرستي بتحديث البيانات الخاصة بهم لتيسير الدخول من جديد عليها.

يجب تحديث بيانات المعلم لدخول الفصول الدراسية ومتابعة تنزيل الاختبارات ونتائجها على المنصة والتواصل مع وزارة التربية والتعليم.

منصة مدرستي التعليمية schools.madrasati.sa

تم إطلاق المنصة وتحديث بيانات الطلاب والمعلمين عليها للعام الدراسي الجديد، وبدأت الوزارة بتقييم أداء الطلاب للتعرف على المعلومات العامة لديهم في الرياضيات واللغة العربية واللغة الإنجليزية بالمنصة بأداء الاختبار بالمدارس، واستعدت المدارس جيدا لإطلاق الاختبارات الشهرية والتي انطلقت في مدارس المملكة بكافة المحافظات.

يكون على الطالب الدخول أولا على رابط منصة مدرستي مباشرة والتأكد من تحديث البيانات الخاصة به. كما يتم الدخول عبر منصة الاختبارات المدرسية 1443. يقوم الطالب بتسجيل الدخول بالحساب الشخصي له على المنصة أو إنشاء حساب جديد والحصول على الرقم السري الجديد والدخول به. يكون عليه اختيار الغرض من دخول المنصة (اختبارات – واجبات). يتم تخصيص مواعيد خاصة للاختبارات ويبدا احتساب الوقت المخصص لهذا الاختبار عند دخول الطالب إلى المنصة.

كيفية دخول الاختبارات الشهرية على منصة الاختبارات