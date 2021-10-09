عروض اكسترا على ايفون وجوالات 2022 Extra في المملكة وخصومات تصل إلى 60%

من داخل محلات اكسترا Extra بالمملكة العربية السعودية نقدم لحضراتكم آخر عروض اكسترا ماركت بجميع فروعه بمدن السعودية على الجوالات الحديثة إصدار 2021/2022، والتي تتميز بجودتها العالية بالإضافة إلى أسعارها المنافسة في الأسواق، حيث يعد ماركت اكسترا Extra من أهم ماركتات البيع بالتجزئة في دول الخليج العربي، ولكن بسعر الجملة، حيث يقدم الماركت أفضل العروض على أسعار العديد من الأجهزة الإلكترونية الحديثة، ومنها:

عروض اكسترا Extra في السعودية وخصومات تصل 60%

يتوفر بجميع فروع اكسترا بالمملكة العربية السعودية العديد من الخصومات على أسعار: هاتف آبل أيفون 12، جيجابايت 5G، 256، متوفر باللون الأزرق، كما يتوفر لديهم أيضاً خصومات خاصة على أسعار آبل أيفون 12 برو ماكس باللون الأزرق 256 جيجابايت، كما يتوفر لديهم عرض آخر على سعر آبل أيفون برو ماكس 5G, 128جيحابايت، كما يتوفر بجميع الفروع عرض خاص على سعر آبل Apple iphone promax, 5G, 128GB.

خصومات اكسترا ماركت على iphone و iphone pro وiphone promax

يتوفر بجميع فروع اكسترا بالمملكة العربية السعودية خصومات أخرى مميزة على أسعار: آبل Apple iphone 13 pro, 5G, 512GB متوفر باللون الذهبي، كما يتوفر لديهم خصم خاص على سعر هاتف سامسونج Sumsung galaxy S21 Ultra, 5G, 256GB, متوفر باللون الفضي، كما يوجد بجميع فروعهم خصومات خاصة على أسعار Apple iphone 13, 5G, 256GB متوفر باللون الأزرق، كما يتوفر لديهم تخفيض خاص على سعر آبل أيفون 12 بروماكس، 5G, 128GB، والمتوفر باللون الأزرق المميز.

عروض اكسترا Extra ماركت بتخفيضات تصل إلى 50%

يتوفر أيضاً بفروع هايبر بنده بالمملكة العربية السعودية تخفيضات خاصة على أسعار: فيفو واي 51، 4G، 128GB، باللون الأزرق، وكذلك يتوفر لديهم خصم خاص على سعر فيفوإكس 60 برو، 5G, 256جيجابايت، باللون الأسود، كما يتوفر لديهم تخفيض آخر على سعر فيفو واي 20 بإصدار 2021، 4G، 64جيجا بايت، متوفر باللون الأبيض، وكذلك يتوفر لديهم خصومات أخرى على أسعار جوال فيفو واي 20S,4G,128GB باللون الأبيض، وكذلك يتوفر لديهم خصم آخر على سعر سامسونج جالكسي A12، 4G, 64GB باللون الأبيض، كما يتوفر لديهم خصومات خاصة على سعر سامسونج نوت 20 ألترا.