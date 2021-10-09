البرازيل ثانى بلد فى العالم يتجاوز عتبة الـ 600 ألف وفاة بكورونا

جدة - نرمين السيد - وأشارت وزارة الصحة البرازيلية، يوم الجمعة، إلى أنها سجلت 615 وفاة جديدة جراء الفيروس خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، لتصل حصيلة وفيات كورونا فى البلاد إلى 600 ألف و425 حالة منذ بدء الوباء.

وعلى الرغم من الحصيلة الكبيرة للوفيات، تشهد البرازيل مؤشرات تبعث على التفاؤل فى الفترة الأخيرة، حيث تمكنت السلطات من تفعيل حملة التطعيم بعد انطلاق بطيء.

وبلغت نسبة السكان الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد الفيروس أكثر من 70% مقارنة بـ 65% فى الولايات المتحدة.

وفى هذا السياق أكد وزير الصحة البرازيلى مارسيلو كيروغا أن البلاد حصلت أو باتت فى مرحلة متقدمة من المحادثات للحصول على ما مجموعه نحو 350 مليون جرعة من اللقاحات للعام 2022، مشيرا إلى أن البرازيل قد تدرج اللقاح الصينى "كورونافاك" من إنتاج شركة "سينوفاك" على خطة التطعيم فى العام المقبل فى حال حصل اللقاح على الترخيص الكامل من السلطات الصحية البرازيلية.

بالإضافة إلى ذلك، انخفض عدد الوفيات 80% من مستوياتها القياسية المسجلة فى أبريل الماضي، حين كان معدل الوفيات اليومية أكثر من 3 آلاف حالة. ولم تعد معدلات الوفيات فى البرازيل الآن من الأعلى فى العالم خلافا لما كان سابقا.